Exposition d’œuvres inédites de l’artiste Françoise Sullivan

L’exposition Françoise Sullivan. Les années 70 présente ses expérimentations artistiques au cours de cette décennie où elle a découvert l’Italie. Des œuvres inédites tirées de ses archives personnelles sont proposées par Louise Déry, la commissaire de l’exposition.

«Ora Basta», 1976 Hommage à Gianfranco Sanguinetti Épreuve numérique noir et blanc, 66 x 81,3 cm Collection de l’artiste © Françoise Sullivan / SOCAN (2021) et Galerie de l’UQAM Photo : Françoise Sullivan

Traverser les années 70 de Françoise Sullivan, c’était jeter l’éclairage sur des dimensions plutôt politiques d’une artiste en train de prendre certaines directions réfléchies par rapport au monde , précise Louise Déry lors d’une entrevue avec Céline Galipeau.

Artiste multidisciplinaire, la cosignataire de Refus global a touché à la peinture, au dessin, à la photographie, à la danse et à l’écriture.

Je me définis surtout comme peintre, mais le reste est important aussi. Une citation de :Françoise Sullivan

Françoise Sullivan, une vie de création

Signataire du Refus global

Françoise Sullivan est l’une des sept femmes et huit hommes qui ont cosigné le manifeste Refus global, rédigé par Paul-Émile Borduas et publié en 1948.

Il y a eu une sorte de "À quoi bon". Paul-Émile Borduas, qui était l’artiste le plus mûr, n’avait plus d’argent. Il a perdu sa famille, son poste d’enseignant et il a été malade , dit-elle sur les conséquences de la publication de ce manifeste.

L’entrée pour voir cette exposition à la Galerie de l’UQAM est gratuite du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h. Lors de la visite, le public pourra utiliser des ressources virtuelles conçues spécialement pour l’exposition.