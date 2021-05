Le projet de loi C-208 applaudi par des agriculteurs en Saskatchewan

La loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale) vise à faciliter les transactions entre membres d’une même famille, alors qu’il était jusqu’ici plus avantageux d’un point de vue fiscal de vendre son entreprise à un tiers parti en dehors du cercle familial.

Le projet de loi se dirige maintenant vers le Sénat.

C’est une bonne nouvelle pour les producteurs, en Saskatchewan comme dans l’ensemble du pays , affirme le président de l’APASL'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan , Todd Lewis, par voie de communiqué.

Le projet de loi C-208 vise à faciliter la vente d'une ferme à un membre de sa famille. Photo : fournie par la Chambre des communes du Canada

Selon l’APASL'Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan , 95 % des fermes en Saskatchewan relèvent d’entreprises familiales. De plus en plus d’agriculteurs se rapprochent de la retraite, et ceux-ci souhaiteraient maintenir l’entreprise au sein de leurs familles.

Ça n’a aucun sens qu’il puisse être moins coûteux de vendre sa ferme à un étranger plutôt qu’à son fils ou à sa fille, indique Todd Lewis.

Jusqu’ici, lorsqu’un agriculteur vendait son terrain à un membre de sa famille, la vente était considérée comme un dividende, c'est-à-dire une partie du bénéfice qu'une société distribue à ses actionnaires, en proportion des actions que ceux-ci détiennent.

Mais si l’agriculteur vendait sa ferme à quelqu’un en dehors du cercle familial, la vente était perçue comme un gain en capital, imposé à moindre mesure qu’un dividende.