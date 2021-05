Suspect recherché pour une agression armée dans une boutique Nespresso

Une enquête criminelle a été lancée à la suite d’une agression armée et de voies de fait ayant causé des lésions qui serait survenue le 1 er mars 2021, vers 12 h 05 à la boutique Nespresso de place Sainte-Foy. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande maintenant l'aide de la population pour identifier le suspect.

Lors de l’événement, il aurait frappé un commis à l’aide de sacs remplis d’objets lourds et serait parti à bord d’un Mitsubishi Outlander bleu.

Le suspect aux cheveux gris rasés aurait entre 45 et 60 ans et mesurerait environ 5’10’’ (1,80 m). Il portait des lunettes de vue, un manteau noir avec des écritures blanches, des jeans bleus et des souliers bruns au moment des faits.

Il possédait aussi un porte-clés avec une languette rouge, selon les informations du SPVQService de police de la Ville de Québec .

Toute personne qui l'apercevrait peut immédiatement composer le 911.

Si une personne veut transmettre d’autres informations de manière confidentielle, elle peut composer le 418 641-AGIR (2447) ou le 1 888 641-AGIR à l’extérieur de la ville de Québec.