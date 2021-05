Écouter des sons apaisants pour se calmer en pandémie

Depuis janvier, la banque de sons apaisants créée par l'artiste et musicienne en résidence à la Ville de Victoria, Kathryn Calder, aide les gens à se calmer et combattre le stress lié à la pandémie .

Jusqu'à la fin de juillet, vous pouvez appeler le numéro sans frais 1-877-223-2256 (depuis partout au Canada) et avoir accès à des sons apaisants. Ceux-ci sont également disponibles sur la page Internet de la Ville de Victoria.

Parmi les sons offerts, on trouve des rires d'enfants, des sons provenant de la nature, comme des chants d'oiseaux ou d'orques, ainsi qu'une sélection de musiques relaxantes et des méditations guidées.

Pour les amateurs de mots, de la poésie en français et en anglais peut également être écoutée.

Pour ce projet, Kathryn Calder, membre du groupe musical The New Pornographers, a été inspirée par la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, lorsqu'elle demandait aux Britanno-Colombiens, à la fin de ses points de presse, de rester calmes et bienveillants.