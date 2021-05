C'est parti pour la vaccination au Cégep de Saint-Félicien

Le centre situé au Cégep a d'abord effectué un rodage de deux jours avec les employés de PFR et du Cégep de Saint-Félicien ainsi que leur famille.

Québec fournit les doses de vaccins contre la COVID-19 et certains équipements, alors que la main-d’oeuvre, la création du site et les autres dépenses sont assumées par les deux partenaires.

Le coordonnateur du site de vaccination situé dans le gymnase, Janic Gaudreault, est satisfait du rythme obtenu. Ce qu'on a comme prévision, avec ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, on va jouer entre 550 et 600 doses par jour. Donc, ça rejoint pas mal les objectifs qu'on avait dans un contexte de démarrage. D'ici quelques semaines, on espère atteindre 800 doses par jour si la population bien sûr est au rendez-vous et qu'ils désirent venir ici au pôle de Saint-Félicien , a-t-il indiqué.

Québec fournit les doses de vaccins et certains équipements. La main-d’oeuvre, la création du site et les autres dépenses sont assumées par le cégep et l’entreprise. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La vaccination en entreprise avait été annoncée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, le 10 avril. Dans la région, une autre entreprise participe au programme, soit la multinationale Rio Tinto. Son centre de vaccination au Manoir de Saguenay a débuté sa campagne pour tous le 4 mai. D'ailleurs, la vaccination est accessible pour tous les adultes partout au Québec depuis jeudi après-midi.

Du côté de la direction du Cégep de Saint-Félicien, on se réjouit de pouvoir ainsi participer à l'effort collectif. C'est vraiment important pour nous, a indiqué la directrice générale, Sylvie Prescott. Ce qu'on veut c'est que la campagne de vaccination fonctionne bien. On veut arriver à l'automne avec les vaccins. On veut repartir vraiment avec des cégeps vivants, des cégeps avec l'ensemble de notre personnel et de nos étudiants. Donc, je pense que c'est une implication citoyenne que tout le monde souhaite avoir.

Les personnes vaccinées peuvent repartir avec un arbre à planter. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le site de vaccination poursuivra ses activités pour au moins les trois prochains mois.

PFR compte environ 2000 employés dans la région.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson