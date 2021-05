100 000 Bas-Laurentiens ont maintenant reçu une première dose de vaccin

Plus de 100 000 résidents du Bas-Saint-Laurent ont désormais reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique qu'il s'agit ainsi de 47,4 % de la population de la région qui a reçu une première dose.

La moyenne provinciale se situe à 45 %.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle qu'il est toujours possible de prendre rendez-vous. Ceux qui désirent prendre rendez-vous peuvent se rendre sur Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1 877 644-4545.

La prise de rendez-vous est présentement ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus, aux travailleurs de la santé et à ceux des secteurs jugés à risque, aux moniteurs de camps, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes handicapées.

Plus de 1700 places sont encore libres en mai et près de 6500 autres en juin, rapporte le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Proportion des personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin 80 ans et plus : 92 % 70 à 79 ans : 91% 60 à 69 ans : 83 % 18 à 59 ans : 33 %