COVID-19 : la situation à Fredericton inquiète les autorités

Le Nouveau-Brunswick signale 16 nouveaux cas de COVID-19, jeudi, dont dix dans la grande région de Fredericton. Dans cette région, la plupart des cas sont des cas du variant découvert en Inde; un variant plus contagieux et classé comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé.

Trois cas de COVID-19 ont été confirmés dans des écoles de la région de Fredericton, mercredi. La santé publique a également recensé des sources possibles d’exposition dans plus d’une vingtaine d’endroits de la région.

Éclosion dans un hôpital

Le réseau de santé Horizon a déclaré une éclosion de COVID-19 à l'hôpital régional Dr Everett Chalmers, ainsi qu'au Centre de réadaptation Stan Cassidy et à la clinique de santé des anciens combattants.

Ces établissements retournent à la phase d'alerte rouge, peut-on lire dans un communiqué envoyé par le réseau.

Cela signifie notamment que les visites sont interdites, sauf pour de rares exceptions. Les chirurgies non urgentes, les soins ambulatoires et certains services non urgents seront remis à plus tard.

Ces mesures ont été prises après qu'un employé de l'hôpital a testé positif pour un variant inquiétant de la COVID-19, le jeudi 13 mai. L'employé est en isolement, mais il y a eu des risques élevés d'exposition au cours des derniers jours. Une citation de :Réseau de santé Horizon

Les personnes qui sont touchées par ces mesures ou qui pourraient avoir été en contact avec la personne malade seront contactées par les responsables.

Des cas dans des écoles à Fredericton

Deux cas positifs de COVID-19 ont été confirmés à la Leo Hayes High School de Fredericton, mercredi. Les élèves font l’école à la maison jeudi et vendredi, afin de permettre la recherche de contacts. Puisqu’il n’y avait déjà pas d’école le lundi, les élèves devraient retourner en classe mardi, à moins qu’ils soient contactés directement par la Santé publique.

Un autre cas a été confirmé à la Nashwaaksis Middle School de Fredericton, mercredi. L’école est fermée jeudi et de plus amples renseignements seront envoyés aux familles plus tard dans la journée.

Une exposition possible à un cas de COVID-19 a aussi été confirmée à la New Maryland Elementary School de New Maryland, mercredi. L’école est demeurée ouverte jeudi.

Nombreux avis d’exposition à Fredericton

La Santé publique a recensé une source possible d’exposition aux endroits suivants à Fredericton :



Restaurant McDonald’s, 1177 rue Prospect, le mercredi 5 mai, entre 12 h 30 et 13 h 30;



Restaurant McDonald’s situé dans le Walmart, 125 passage Two Nations, le jeudi 6 mai, entre 13 h et 14 h;



Clinique Brainfix, 56 cour Avonley, le jeudi 6 mai;



Clinique de massage Adica, 152 rue King, le jeudi 6 mai;



Williams Chiropractic, 169 rue Main, le jeudi 6 mai;



Simms Home Hardware Building Centre, 190 rue King, le jeudi 6 mai;



Costco Gas Bar, 5 boulevard Wayne Squibb, le jeudi 6 mai;



Massage Experts, 169 rue Dundonald, le jeudi 6 mai, entre 14 h et 16 h; et le vendredi 7 mai entre 10 h 15 et 11 h 30;

Jacks Pizza, 379 rue King, le vendredi 7 mai, à 13 h;



Planchodrome Mitch Clarke, 116 avenue Johnston, le vendredi 7 mai, entre 14 h et 21 h;



Planchodrome Garrison, stationnement de la rue York, le vendredi 7 mai, entre 21 h et 23 h;



Pub James Joyce, 659 rue Queen, le vendredi 7 mai, entre 18 h et 20 h;



Restaurant McDonald’s, 94 rue Main, le vendredi 7 mai, entre 17 h et 23 h; et le samedi 8 mai, entre 11 h 45 et 13 h 30;



Princess Auto, 21 avenue Trinity, le samedi 8 mai, entre 8 h et midi;



Bibliothèque publique de Fredericton, 12 rue Carleton, le samedi 8 mai, entre 10 h et midi;



Northside Market, 170 rue Main, le dimanche 9 mai, entre 10 h et 13 h;



Irving Oil, 181 rue King, le dimanche 9 mai, entre 20 h et 22 h;



Dollarama, 5 promenade Trinity, le dimanche 9 mai, entre midi et 14 h;



Alcool NB, 18 promenade Trinity, le dimanche 9 mai, entre midi et 17 h;



Home Sense, 18 promenade Trinity, le dimanche 9 mai, entre midi et 17 h;



Service à l’auto de Tim Hortons, rue Regent, le lundi 10 mai, à 13 h 30;



Superstore, 471 rue Smythe, le lundi 10 mai, entre 12 h 30 et 13 h 30, et le jeudi 11 mai, entre 10 h et midi;



Shoppers Drug Mart, 1040 rue Prospect, le mardi 11 mai, entre 9 h et 10 h;



Scott’s Nursery, 2192 route 102 à Lincoln, le samedi 8 mai, entre 15 h et 17 h.

Pour connaitre la liste de tous les lieux d'expositions possible dans votre région, consultez le site du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

16 nouveaux cas jeudi

Un des cas annoncés jeudi concerne un Néo-Brunswickois qui se trouve à l'extérieur de la province. La santé publique recense les cas de ses résidents à l'extérieur de la province, en les comptant dans leur région d'origine.

Voici où se trouvent les nouveaux cas:

2 nouveaux cas dans la région de Moncton;

1 nouveau cas dans la région de Saint-Jean;

10 nouveaux cas dans la région de Fredericton;

1 nouveau cas dans la région d'Edmundston;

2 nouveaux cas dans la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

Dix personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs. Quatre des Néo-Brunswickois hospitalisés se trouvent dans des hôpitaux à l'extérieur de la province.