Les villes de l'ouest de Montréal contentes des mesures sur le statut bilingue

L’association, qui regroupe les 15 municipalités défusionnées de Montréal, essentiellement dans l'ouest de l'île, se réjouit du mécanisme prévu permettant aux municipalités de conserver leur statut bilingue .

Le projet de loi prévoit que les municipalités québécoises qui ont un statut bilingue le perdront si moins de 50 % de leur population est anglophone. Elles pourront toutefois le conserver si leur conseil municipal adopte une résolution à cet effet dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi.

Ça nous donne la chance de maintenir notre autonomie municipale. Si la municipalité préfère maintenir son statut bilingue, elle peut le faire , constate Benny Masella, président de l’Association et maire de Montréal-Ouest.

C’est [important] pour nous d’essayer d’aider le gouvernement à faire la promotion du français, mais aussi de ne pas enlever les droits de la population anglophone que nous desservons. Une citation de :Le président de l’Association des municipalités de banlieue, Benny Masella

Qu’est-ce qu’une municipalité à statut bilingue?

Les municipalités à statut bilingue offrent à leurs citoyens la possibilité d’avoir accès à leurs documents officiels en anglais et en français.

Il est également possible dans ces municipalités d’assister au conseil municipal dans les deux langues.

On passe les résolutions une fois en anglais, une fois en français. Si les questions du public sont posées en anglais, on répond en anglais. Si elles sont posées en français, on répond en français , indique M. Masella.

Le statut bilingue d’une municipalité permet donc de faciliter les communications avec les citoyens, mais il n'a aucune autre incidence, affirme le maire de Montréal-Ouest.

Quand on parle avec le gouvernement, avec des organismes, ça se fait en français , assure-t-il.

L’Association des municipalités de banlieue représente Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, L’Île-Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Westmount.

Ces 15 municipalités regroupent près de 243 000 habitants.