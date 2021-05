110 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, les hospitalisations augmentent

La Nouvelle-Écosse continue de recenser un nombre élevé de nouvelles infections au coronavirus, mais signale son total quotidien le plus bas jusqu’ici en mai.

Le gouvernement provincial fait état jeudi de 110 nouveaux cas de COVID-19, mais confirme le rétablissement de 155 personnes qui avaient récemment contracté la maladie.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique de la Nouvelle-Écosse est passé de 1621 à 1572.

Hausse des hospitalisations

En revanche, le nombre d’hospitalisations a continué d’augmenter.

Il y avait jeudi 85 individus atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, dont 15 qui étaient soignés aux soins intensifs. C’est 12 hospitalisations de plus que la journée précédente.

La grande majorité des nouvelles infections (83) a été, une fois encore, dépistée dans la région centrale de la province, qui comprend entre autres Halifax. Il y a transmission communautaire du coronavirus dans cette zone.

On signale 12 nouveaux cas dans l’est de la Nouvelle-Écosse, neuf dans l’ouest de la province et six dans la partie nord. Il n’y a pas de transmission communautaire du virus dans ces régions.

Les laboratoires de la province ont analysé mardi 7205 tests de dépistage effectués sur des Néo-Écossais.

Plus de 400 000 Néo-Écossais vaccinés

Selon le ministère néo-écossais de la Santé, au moins 402 733 doses d’un vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province en date du 12 mai.

Au moins 38 421 Néo-Écossais avaient reçu deux doses.

Dans les 24 heures précédant la publication du rapport provincial quotidien, ce sont donc 15 050 personnes qui ont été vaccinées. Il s’agissait d’une première dose pour presque tous ces gens, sauf pour 269 d'entre eux, qui recevaient leur deuxième dose.

La Nouvelle-Écosse a suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19, en raison des risques de thromboses et de caillots de sang.

Seuls les vaccins à ARNm de Moderna et de Pfizer sont administrés. La province a promis de communiquer avec les gens qui avaient pris un rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca, afin qu’on leur donne plutôt l’un de ces deux vaccins à ARNm.

Il y a 57 576 Néo-Écossais qui ont reçu une dose du vaccin d’AstraZeneca. La province avait reçu 60 000 doses.