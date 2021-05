Finis le masque et la distanciation sociale pour les Américains entièrement vaccinés

Les responsables fédéraux de la santé publique aux États-Unis ont réservé, jeudi, une bonne nouvelle pour les personnes vaccinées : les Américains qui ont reçu toutes leurs doses du vaccin contre la COVID-19 n'auront plus besoin de porter un masque ou de respecter la distanciation sociale dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs.

Amorçant un virage important, le groupe d'intervention de la Maison-Blanche consacré à la COVID-19 a annoncé les assouplissements aux restrictions recommandées au cours d'un point de presse.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) vont plus loin qu'au début du mois, alors qu'ils cessaient de préconiser le port du masque à l'extérieur, mais uniquement dans les endroits peu fréquentés.

Plusieurs choses sont survenues dans les deux dernières semaines , a expliqué la directrice des CDC, Rochelle Walensky, mentionnant entre autres la diminution importante des cas, l'extension de la vaccination aux adolescents de 12 à 15 ans et les résultats d'études.

Sur la base de la trajectoire descendante continue des cas, des données scientifiques sur la performance de nos vaccins et de notre compréhension de la façon dont le virus se propage, ce moment est arrivé pour ceux qui sont entièrement vaccinés , a-t-elle soutenu.

Si vous êtes entièrement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez cessé de faire à cause de la pandémie. Une citation de :Rochelle Walensky, directrice des CDC

Nous avons tous attendu ce moment où nous pourrons retrouver un certain sens de la normalité , a-t-elle commenté.

Peu après l'annonce, le président Joe Biden a tenu un point de presse qui n'était pas prévu pour commenter ce développement majeur.

C'est un grand jour pour l'Amérique , s'est-il réjoui, évoquant une étape décisive dans la lutte contre la COVID-19.

Image significative, répondant aux nouvelles recommandations, il s'est pour la première fois dirigé vers le micro sans porter de masque.

Un assouplissement assorti d'avertissements

La levée des restrictions s'accompagne toutefois de certaines exceptions et mises en garde.

Dre Walensky a entre autres recommandé aux personnes dont le système immunitaire est affaibli de consulter leur médecin avant d'abandonner le port du masque.

Les personnes vaccinées doivent de plus continuer de se couvrir le visage et de respecter la distanciation sociale dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

La même consigne s'applique dans les transports publics, comme l'autobus, le train et l'avion, les aéroports et les gares, ainsi que dans les prisons et les centres pour itinérants.

Quelque 154 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, mais 117,6 millions de personnes, soit le tiers de la population américaine, est pleinement vacciné.

La semaine dernière, le président Joe Biden a défini une nouvelle cible de vaccination pour la date symbolique du 4 juillet, fête de l'Indépendance américaine. L'objectif que vise son administration est d'avoir administré d'ici là au moins une dose à 70 % des adultes américains.

La campagne de vaccination connaît cependant une stagnation.