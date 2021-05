SpaceX s'associe à Google pour développer l'Internet par satellite

Selon les termes de l'accord, les stations au sol des satellites Starlink de SpaceX seront intégrées aux centres de données de Google afin de faciliter l'accès à l’infonuagique et à Internet.

SpaceX est phase bêta de son service d'Internet satellitaire en basse orbite qui doit permettre une connexion à haut débit même dans les régions éloignées, et ce, sans passer par des infrastructures terrestres.

Combiner le haut débit et la faible latence de Starlink aux infrastructures et aux ressources de Google va offrir aux organisations du monde entier la connexion sécurisée et rapide qu'elles attendent , a déclaré dans un communiqué Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX.

Urs Hölzle, vice-président responsable de l'infrastructure pour Google Cloud, a indiqué que le partenariat permettrait de garantir aux organisations utilisant le réseau un accès fluide, sécurisé et rapide aux applications et aux services dont elles ont besoin pour maintenir à flot leurs équipes .

SpaceX et Google prévoient que ce nouveau service sera offert d’ici la fin de 2021.

L'entreprise d'Elon Musk attend par ailleurs l'homologation des autorités pour son service d'Internet à haute vitesse destiné aux entreprises et aux particuliers par le biais de son réseau de plus de 1500 satellites Starlink.