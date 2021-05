Sept nouveaux cas de COVID-19 et six rétablissements à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador signale jeudi la découverte de sept nouveaux cas de COVID-19 et confirme le rétablissement de six autres personnes qui avaient récemment contracté la maladie.

Tous les nouveaux cas sont liés à des voyages ou à des cas déjà identifiés par les autorités médicales.

Il y a maintenant 82 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une personne atteinte de COVID-19 a quitté l’hôpital dans les 24 dernières heures et il n’y avait plus aucune hospitalisation associée à cette maladie, jeudi, dans cette province.

Par régions, on identifie 49 cas actifs dans la zone sanitaire de l'est de Terre-Neuve, 16 dans le secteur central, 15 dans la partie ouest, et deux dans la zone Labrador-Grenfell.

Selon les statistiques provinciales, 535 tests de dépistage ont été réalisés mercredi.

Niveau d’alerte relevé dans une région du sud-ouest

Aucun des nouveaux cas de COVID-19 signalés jeudi n’a été dépisté dans la région sanitaire de l’ouest. Cependant, les communautés situées de South Branch jusqu’à Port aux Basques - incluant la vallée de Codroy et Rose Blanche-Harbour le Cou - sont passées au niveau 4 d’alerte du plan provincial contre la COVID-19, à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les autorités médicales mènent des efforts de dépistage accrus dans ce secteur, pour voir s’il y a transmission communautaire du coronavirus dans ce secteur, après la découverte de trois cas liés à l’école Belanger Memorial.

Avis d’exposition au virus sur des vols

La santé publique demande aux passagers de deux vols récents vers Terre-Neuve de communiquer avec le 811 pour passer un test de dépistage, car une personne porteuse du virus se trouvait à bord de l’appareil. Il s’agit des vols suivants :

- le vol 8016 d’Air Canada entre Montréal et Saint-Jean de Terre-Neuve le mardi 11 mai;

- le vol 7540 d’Air Canada entre Toronto et Deer Lake le mardi 11 mai.