Une plateforme de cryptomonnaie visée en Saskatchewan

L'Autorité des affaires financières et de la consommation de la Saskatchewan (FCAA) avertit les investisseurs qu’une plateforme d’échange de cryptomonnaie, système monétaire virtuel indépendant des banques, prétend être enregistrée dans la province, alors qu’elle ne l’est pas.

Tout investisseur ayant fait affaire avec une personne prétendant être un représentant d’Ellite Cryptominer LTD est prié d’en informer la FCAAL'Autorité des affaires financières et de la consommation de la Saskatchewan .

Un communiqué publié jeudi par la FCAAL'Autorité des affaires financières et de la consommation de la Saskatchewan dément certaines informations fournies par Ellite Cryptominer LTD, qui affirme être établie en Grande-Bretagne, en plus de posséder une licence de courtier délivrée par la Commission des services financiers de l’Ontario.

La Commission des services financiers de l’Ontario n’existe plus, n’a jamais eu de siège social en Saskatchewan et n’a jamais eu le droit d’attribuer des permis en Saskatchewan , dit le communiqué.

L’adresse postale fournie sur le site web de l’entreprise mène à un immeuble à Londres, dont les quatre étages sont occupés par une organisation nommée Africa Center depuis le 21 avril 2020.

L'Africa Center a été contacté, mais n'a pas encore répondu à nos demandes d'information au moment de la mise en ligne de cet article.

Par ailleurs, le numéro de téléphone d’Ellite Cryptominer LTD n’est disponible que pour les personnes VIP, selon le site web.

Les clients doivent soumettre 20 % de leur taux de rendement de l'investissement à l’entreprise, qui affirme n'être d'aucune manière responsable des pertes monétaires subies par les investisseurs.

Toute plateforme d’échange de cryptomonnaie qui émet des titres financiers ou des produits dérivés en Saskatchewan doit être enregistrée auprès de la FCAA. Ce n'est pas le cas d’Ellite Cryptominer LTD.