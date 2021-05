Le Refuge Pageau d’Amos a perdu sa mère fondatrice

La communauté régionale, le milieu touristique et sans doute les animaux de la forêt boréale pleurent aujourd’hui le décès de Louise Pageau, survenu cette nuit.

Louise Pageau, née Beaulieu, aura joué un rôle discret, mais essentiel au sein du Refuge pour animaux blessés ou orphelins qu’elle a fondé avec son mari, Michel Pageau, en 1986.

En plus de tenir les livres, les statistiques et les archives, elle s’est aussi dévouée aux soins des jeunes animaux orphelins avec beaucoup d’amour.

Elle aura épaulé Michel tout au long de l’aventure du Refuge Pageau et dans tous ses projets, partageant sa cour et même sa maison avec les premiers animaux sauvages sauvés par son mari.

Son apport à la mise en œuvre de ce gigantesque projet de vie qu’est le Refuge Pageau n’est pas moins important que celui de son mari et nous lui en sommes tout aussi reconnaissants. Travaillante infatigable comme le castor, sans jamais compter les heures, elle a pris part à toutes les étapes de la fondation de l’organisme. La réussite, la grandeur et le rayonnement du Refuge Pageau ont tous été rendus possibles par son support, son engagement et sa grande générosité , précise le Refuge Pageau dans un communiqué.

Louise Pageau rejoint ainsi son grand complice de vie. Michel Pageau nous a quittés en 2016.

Une grande dame

La communauté amossoise perd une grande dame. Elle était très impliquée, très disponible et toujours de bonne humeur. Elle a souvent été dans l’ombre, mais elle a toujours œuvré dans le même sens que le reste de la famille. Je me joins au conseil de la Ville d’Amos pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Pageau , a souligné le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Le Refuge Pageau dévoilera éventuellement les détails pour transmettre ses condoléances à la famille. Ceux qui le désirent peuvent poser un geste en la mémoire de Louise Pageau via un don au Refuge Pageau  (Nouvelle fenêtre) , afin que perdure son œuvre.