Des chercheurs demandent à la C.-B. d’utiliser davantage de tests rapides

Ces chercheurs ont mené un projet pilote sur les tests rapides dont les résultats sont prometteurs, selon eux.

De février à avril 2021, des chercheurs ont fait passer plus de 3500 tests rapides à des étudiants qui habitent en résidence sur le campus de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Sabrina Wong, professeur à l’École de soins infirmiers de l'UBC, est la chercheuse principale de l'étude.

Elle explique qu'avec les tests rapides : ils ont trouvé vingt-cinq étudiants porteurs du coronavirus qui étaient asymptomatiques et ont identifié six éclosions.

Parmi les 3500 participants au projet pilote de dépistage du coronavirus de chercheurs de l’UBC, 25 étudiants ont été déclarés positifs. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson (CBC)

C'est rapide, facile, et permet de trouver les infections plus rapidement pour briser les chaînes de transmission , ajoute la chercheuse.

Les étudiants ont aimé que les tests soient facilement accessibles, rapides et sans douleur. Une citation de :Sabrina Wong, professeur à l’École de soins infirmiers de l'UBC

Stratégie d’utilisation des tests rapides

Selon Santé Canada, la Colombie-Britannique a reçu 2,7 millions de tests rapides du gouvernement fédéral, mais seulement 400 000 tests rapides ont été déployés dans la province et 30 000 utilisés.

Les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et Adam Olsen, membre du Parti vert de la Colombie-Britannique, sont d’avis que la province devrait utiliser davantage ses tests rapides.

Le gouvernement pourrait utiliser les tests rapides dans certains milieux de travail, les écoles par exemple , explique Adam Olsen.

Les tests rapides pourraient, par exemple, être utilisés dans les écoles. Photo : École des Colibris/CSF

Le gouvernement britanno-colombien dit utiliser des tests rapides dans certains milieux à haut risque, comme les centres de soins de longue durée et offrir ces tests rapides à des communautés et endroits ou il y a un haut taux de transmission et un accès limité aux tests standards.

