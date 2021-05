La course d'orientation fait ses débuts en Saskatchewan

La course d'orientation n'est pas un sport bien connu en Saskatchewan, mais la situation pourrait bientôt changer. La Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne-Smith, a eu la chance d'essayer le sport pour la toute première fois en participant à une session d’entraînement à Saskatoon.

Dans cette discipline, les coureurs doivent retrouver les différents objectifs disséminés aux alentours avec l'aide d'une carte et parfois même d'une boussole .

L'entraîneuse-chef et directrice générale du programme de course d'orientation de Saskatoon, Malin Hansen, est persuadée que de telles aptitudes permettent aussi de mieux comprendre les distances et le territoire.

L'Association d'orientation de la Saskatchewan que Malin Hansen a contribué à mettre sur pied compte déjà 80 enfants d'inscrits à ses activités dans la Ville des Ponts. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

D'ailleurs, une telle discipline est enseignée dans les écoles suédoises, pays d'origine de Mme Hansen.

Elle remarque que de plus en plus de personnes dépendent d'un système GPS.

Je pense que c'est extrêmement important [de savoir lire une carte] , explique l'entraîneuse-chef. En plus, c'est amusant! Ça permet aux enfants d'aller dehors. Ils peuvent courir dans la forêt et voir de beaux sentiers.

La course d'orientation offre aussi l'opportunité aux familles de découvrir de nouveaux endroits.

Presque tous les parents qui font cela me disent qu'ils ne connaissaient pas tel parc ou tel sentier. J'entends ça tous les jours!

Malin Hansen a suivi une formation d'entraîneur d'orientation en Alberta. Une fois déménagée en Saskatchewan, elle a utilisé son expertise pour mettre le programme de course d'orientation en place.

Quelques mois plus tard, en janvier 2021, elle a formé l'Association d'orientation de la Saskatchewan avec l'aide de quelques parents.

L'organisation compte actuellement plus de 80 enfants inscrits aux cours à Saskatoon.

Des ateliers sont également offerts pour les petits et les grands près de la Ville des Ponts.

Des cours d'introduction sont aussi disponibles pour les adultes et les familles à Regina.

Une première expérience pour la Fureteuse fransaskoise

Dans le cadre de mon Défi 40, j’ai essayé la course d’orientation pour la première fois! Quelle belle expérience! Quatre jeunes filles inscrites au programme ont pris le temps de me montrer les trucs et astuces de ce sport.

Cartes en main, nous commençons au pas de course. C'était un peu plus vite que ce à quoi je m’attendais!

Nous nous sommes fiés à la carte en prenant soin de bien observer le paysage qui nous entourait.

Pour parvenir à retrouver nos différents objectifs, les participants doivent être rapides. Or, c'est aussi un sport qui demande beaucoup d'intelligence et un bon sens de l'observation.

La course d'orientation est un sport qui permet de découvrir de manière passionnante et stimulante les différentes régions de la Saskatchewan.