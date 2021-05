Réforme de la loi 101 : Le PLQ prudent, le PQ et QS sur leur faim

Avec sa centaine de pages et ses 200 recommandations, le projet de loi 96 du ministre responsable de la Langue française Simon Jolin-Barrette est tentaculaire , selon la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade.

Et pour bien le comprendre et l'analyser, il faudra tenir des consultations générales – et non particulières – auxquelles tout le monde pourra participer , a prévenu la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) en conférence de presse.

Le PLQ se réjouit de retrouver, dans ce projet de loi, des propositions qui s'apparentent à celles qu'il a lui-même faites pour renforcer et protéger la langue française au Québec. Des cours de français gratuits, la nomination d'un commissaire à la langue française et le principe de guichet unique pour la francisation en sont quelques-unes, a précisé Dominique Anglade en entrevue à Midi info sur ICI PREMIÈRE, jeudi.

On va avoir une attitude extrêmement constructive, positive, mais on souhaite que ça ne se fasse pas dans la division [...]. Une citation de :Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale

Par ailleurs, le projet de loi 96 prévoit de geler la proportion de places disponibles dans les cégeps anglophones à 17,5 % du nombre de places totales dans le réseau collégial.

Ce ne sont pas les libéraux qui vont s'y opposer : nous avions nous-mêmes proposé de plafonner les entrées dans les cégeps anglophones[...] , rappelle Mme Anglade.

Néanmoins, la cheffe libérale reconnaît que cette mesure pourrait créer des tensions. Et, selon elle, la suite des choses dépendra notamment de l'écoute dont le ministre Jolin-Barrette fera preuve.

Ça va être dans les détails, dans l'application, lorsqu'on va avoir des personnes qui vont venir en consultation en disant : "ça ne marche pas sur le terrain". C'est là qu'on va voir le degré d'ouverture du ministre vis-à-vis de son projet de loi , dit Mme Anglade.

Des mesures superficielles , selon le PQ

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, accueille tout autrement le projet de loi 96. La CAQ nous a servi le strict minimum , a-t-il dénoncé en conférence de presse.

Pour le chef péquiste, la question à poser est la suivante : les mesures proposées par le gouvernement Legault auront-elles un effet réel pour freiner le déclin rapide de la langue française?

La réponse, c'est que le gouvernement a choisi de ne pas agir sur ce qui comptait, sur ce qui est fondamental : l'immigration, la langue de l'enseignement supérieur et la langue du travail. Une citation de :Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

M. St-Pierre Plamondon reproche à la CAQ d'avoir mis de côté les mesures qui auraient pu avoir un effet structurant pour renverser le déclin du français. C'est de manquer à son sens des responsabilités que de ne pas déposer des mesures qui ont des chances d'avoir un effet sur ce déclin-là , critique-t-il.

Le PQ, prévient son chef, continuera à faire pression pour qu'on ne soit pas dans des mesures de surface, des mesures superficielles et des entreprises de communication marketing .

Québec solidaire à moitié satisfait

La responsable de Québec solidaire en matière de langue française, Ruba Ghazal, qualifie d'intéressantes les propositions d'instaurer un guichet unique pour la francisation, de créer un ministère de la Langue française et la nomination d'un commissaire.

Mais d'autres mesures essentielles ne semblent pas se trouver dans le projet de loi, déplore la députée solidaire, comme l'application de la loi 101 aux entreprises de 10 employés et plus, tel que l'avait réclamé QS. La réforme de la CAQ prévoit plutôt d'assujettir les entreprises de 25 à 49 employés à la loi 101, ce qui laissera beaucoup d'entreprises dans l'angle mort de cette loi, déplore Mme Ghazal.

Québec solidaire avait également demandé que les employeurs justifient, dans les offres d'emploi, le besoin de la langue anglaise dans les postes à pourvoir. Il avait aussi réclamé une bonification de la loi sur la formation de la main-d’œuvre, afin qu'y soient incluses des sommes destinées à la francisation. Mais ces éléments ne figurent pas dans le projet de loi 96, constate Mme Ghazal.