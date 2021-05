Tramway à Gatineau : les trois candidats à la mairie se disent favorables au projet

Pour la nouvelle cheffe d'Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, il ne fait pas de doute que le tramway est la solution d'avenir.

Il s’agit d’un système qui, selon elle, pourra régler les enjeux de transport et répondre à la croissance démographique dans l'ouest de Gatineau, en plus de constituer une solution durable pour le développement de la ville.

D'un point de vue de la structuration du tissu urbain pour le centre-ville, ce projet-là est extrêmement intéressant, notamment par l’axe Laurier qui devrait être piétonnisé, du moins en partie , explique-t-elle, en ajoutant que cela permettra au centre-ville d’être relié au quartier Zibi, d’avoir davantage de verdure et de favoriser la création de nouveaux commerces dans les alentours.

Quant au candidat à la mairie Jean-François Leblanc, celui-ci dit avoir aimé la présentation du projet de la STOSociété de transport de l'Outaouais , mais qu'il a encore des questions au sujet du tramway.

Cela a répondu à une partie de mes questions, mais là, j'ai encore beaucoup de questions en attente, surtout au niveau du financement, de l'efficacité et de la technologie . Il se questionne, entre autres, sur l'efficacité d'un tramway, dont la vitesse de croisière serait de 22 km/h.

Est-ce que les gens assis là-dedans vont se dire : "ben, finalement, je vais arriver une demi-heure plus vite ou une heure plus vite si je prends ma voiture"? Quand je vais avoir les réponses, je vais être capable de me positionner.

Une citation de :Jean-François Leblanc, candidat à la mairie de Gatineau