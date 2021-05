De la poésie dans vos oreilles

La haine de la poésie (Nouvelle fenêtre)

Présentée à CKRL, une station de radio de Québec, l’émission a entre autres reçu Louise Dupré, Paul Kawczak, Jean-Christophe Réhel, Alain Deneault, Catherine Dorion et Noémie Pomerleau-Cloutier. En ondes depuis septembre 2020, elle est offerte en baladodiffusion. Elle fera relâche pour l’été.

Jean-Paul Daoust à Plus on est de fous, plus on lit

Chaque vendredi lors du cabaret, le poète en résidence, Jean-Paul Daoust, récite un poème de son cru ou de poètes qu’il admire. Voici quelques odes : Pétales, Littérature, Prière digitale, Pied.

La compagnie des poètes (Nouvelle fenêtre)

Animée par Manou Farine sur France culture chaque vendredi, l’émission d’une heure explore autant la poésie contemporaine que médiévale, française que chinoise, allemande qu’espagnole, avec des invités comme Hervé Le Tellier, Alain Mabanckou et Pascal Quignard.

Bâtons à message, Tshissinuatshitakana, de Joséphine Bacon

Dans ce livre audio de Radio-Canada, Joséphine Bacon et Chloé Sainte-Marie lisent ce recueil de poésie bilingue, innu-aimun et français, publié en 2009 à Mémoire d’encrier.

Je me suis faite belle

pour qu’on remarque

la moelle de mes os

survivante d’un récit

qu’on ne raconte pas. Une citation de :Extrait de Bâtons à message

La vie secrète des libraires

Ce balado de La Fabrique culturelle, animé par le comédien James Hyndman, propose une incursion dans l’œuvre d’un auteur ou d’une autrice. Un épisode porte sur le recueil de poésie Sudbury (Nouvelle fenêtre) , de Patrice Desbiens, et Richard Desjardins en lit un extrait. Un autre met en vedette le roman-poème Géolocaliser l’amour (Nouvelle fenêtre) , de Simon Boulerice.

À écouter aussi : Un pépin de pomme sur un poêle à bois, de Patrice Desbiens

Slam poésie, le podcast (Nouvelle fenêtre)

Lauréate du concours organisé par Slam Québec-France en novembre 2020, LEM, Sherbrookoise d’origine française, reçoit chaque mois slameurs, slameuses et poètes, notamment Ivy, Jocelyn Thouin, Amélie Prévost et L’être Persane.

Commonplace: Conversations with Poets (and Other People) (Nouvelle fenêtre)

Animé par la poète américaine Rachel Zucker, ce balado en anglais invite à chaque épisode poète ou artiste à parler de son quotidien, que ce soit à propos de son processus de création, d’anecdotes, de conseils, de politique, de recettes ou encore de ses phobies.

L’heure du mythe à Dessine-moi un dimanche

Chaque dimanche sur nos ondes, Thomas Hellman raconte différents mythes, que ce soit celui de Dionysos, d’Athéna ou d’Aphrodite et Adonis. Bien que ce ne soit pas à proprement parler de la poésie, sa voix douce, accompagnée de son banjo, crée un moment des plus poétiques.

Vous écrivez de la poésie? Envoyez-nous vos textes inédits d’ici le 31 mai 2021.