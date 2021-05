69 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale et 86 en Chaudière-Appalaches

Les nouveaux cas dans la grande région de Québec sont relativement stables avec un total de 155 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

Avec 202 cas actifs par 100 000 habitants, Chaudière-Appalaches demeure la 2e région au Québec la plus touchée par la COVID-19 après le Bas-Saint-Laurent. La Capitale-Nationale compte de son côté 75 cas actifs par 100 000 habitants.

Dans la Capitale-Nationale, 59 personnes sont hospitalisées, dont 9 aux soins intensifs. En Chaudière-Appalaches,317 lits d’hôpital, dont 6 de soins intensifs, sont occupés par des patients atteints de la COVID-19.

À l'échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 781 nouveaux cas et 5 décès de plus.