Selon nos informations, le gouvernement devrait dévoiler le 17 mai, sa vision globale du transport dans la région de Québec.

On devrait en savoir davantage sur les projets de construction d’un tunnel entre Québec et Lévis, sur le tramway, l'interconnexion entre les deux rives et sur le plan de desserte des banlieues du gouvernement Legault.

Gilles Lehouillier se dit impatient d’en savoir davantage sur le projet de 3e lien.

On m'a dit que ça allait être un projet très rassembleur incluant tous les modes de transports. Je vais être comme vous, très, très fébrile, mais je pense qu'on va vivre lundi, pour les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et tout l'est du Québec, un moment historique , lance-t-il.

Sortie près de Monseigneur-Bourget

Plusieurs informations ont circulé concernant le tracé du futur tunnel ou encore ses coûts, qui oscilleraient entre 5 et 7 milliards de dollars. Le maire de Lévis affirme avoir eu la confirmation que le tunnel débouchera dans le secteur de la sortie Monseigneur-Bourget, sur l'autoroute 20 qui dessert la Rive-Sud.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il souligne toutefois ne pas avoir davantage de nouvelles informations.

On est toujours en briefing technique avec le gouvernement sur les projets, que ce soit le tramway, le tunnel, l'interconnexion avec les deux rives. Au niveau des coûts et des grandes décisions à prendre, on n'a pas plus d'informations. On va les laisser annoncer leur projet , mentionne Gilles Lehouillier.

Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, lors d'une récente mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

« Munitions » pour les opposants

Le député de Jean-Lesage , Sol Zanetti, se dit toujours contre le projet de 3e lien. L'élu de Québec solidaire croit que l’annonce de lundi va mobiliser les opposants et que la CAQ va devoir reculer.

C'est irréaliste de penser qu'ils vont réussir à faire ça. Les détails qu'ils vont nous donner lundi vont donner des munitions supplémentaires aux opposants. Beaucoup de partisans du 3e lien vont dire ok, je ne pensais pas que ça coûterait autant. Avec cet argent-là, on serait capables de faire tant d'autres choses plus utiles, plus importantes. Ça va faire chuter l'appui au projet , estime-t-il.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, devrait également être présent lundi à la conférence de presse.

En campagne électorale, la CAQ avait promis que les travaux de construction du 3e lien débuteraient avant l’automne 2022.