Les Trois Accords débarquent sur (très) grand écran

Le quatuor de rock le plus loufoque du Québec s’invitera bientôt dans les cinémas avec Live dans le plaisir, un film musical où l’univers déjanté du groupe est mis en valeur par des techniques de production virtuelle dernier cri; des images qui servent de toile de fond à un concert nouveau genre où Les Trois Accords interprètent 18 de leurs plus grands succès.

L’idée n’est pas sans rappeler celle qu’avaient eue Les Cowboys Fringants il y a quelques mois avec L’Amérique pleure, le film, un concert-événement à grand déploiement enregistré à l’extérieur, aux quatre coins de la province.

Mais cette fois-ci, les images de la nature sauvage québécoise ont été troquées pour des images grandioses de l’espace, de forêts tropicales et de pistes de course. Elles sont toutes projetées sur un écran incurvé de 50 pieds, qui permet une immersion presque totale dans leur monde décalé et coloré. Le tout est entrecoupé de vieilles images de documentaires sur VHS pour offrir un univers visuel tout en contrastes, qui oscille entre très basse et très haute résolution.

Capté dans un studio de production virtuelle à la fine pointe de la technologie, le concert rassemble 18 chansons du répertoire des Trois Accords, transportées dans l’univers visuel de leur dernier album, Beaucoup de plaisir (2018).

Pour tous ceux qui rêvent de regarder un excellent film en se faisant bloquer la vue par quatre musiciens fatigants , a résumé dans un communiqué Claude Larivée, le gérant du groupe.

Sur leur page Facebook, Les Trois Accords ont déjà annoncé les noms de plusieurs cinémas qui projetteront Live dans le plaisir à partir du 21 mai; des petites et des grandes salles qui couvrent tout le Québec, de la Côte-Nord aux Îles-de-la-Madeleine en passant par le Saguenay–Lac-Saint-Jean, et même une salle au Nouveau-Brunswick.