Malartic ouvrira son propre centre de vaccination contre la COVID-19

La Ville met sur pied sa propre clinique de vaccination qui débutera le 25 mai.

Sur le portail Clic Santé, les personnes intéressées doivent sélectionner la pharmacie Jean Coutu, mais elles recevront le vaccin au Centre Michel-Brière.

Les plages horaires seront ajustées en fonction du nombre de vaccins disponibles.

À défaut d’avoir une clinique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux - ATAbitibi-Témiscamingue à Malartic, on a travaillé avec eux pour obtenir les autorisations de mettre en place notre plan B, qui passait par la pharmacie, explique le maire Martin Ferron. Compte tenu de l’espace restreint dans leurs locaux, on a travaillé pour pouvoir sortir les vaccins et s’installer au Centre Michel-Brière.

Actuellement, les cliniques de vaccination se trouvent à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Senneterre, Témiscaming et Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les entreprises Mine Canadian Malartic et Dessercom participent aussi au projet, en fournissant deux infirmières et les équipements médicaux.

Plusieurs citoyens nous avaient fait part de leur mécontentement ou du besoin d’avoir un service de proximité. On voulait pouvoir offrir ce service pour notre population, surtout nos gens à mobilité réduite ou qui n’ont pas les moyens ou le temps de se déplacer vers Val-d’Or. On entre dans la phase où tous les adultes peuvent être vaccinés et cette nouvelle clinique va offrir un accès plus facile pour nos citoyens , explique le maire.

Un nouveau cas de COVID-19

La santé publique régionale confirme un nouveau cas de COVID-19 dans la Vallée-de-l’Or.

L'Abitibi-Témiscamingue compte cinq cas actifs de COVID-19, tous dans la Vallée-de-l'Or. Mercredi, aucun nouveau n'était signalé.

La situation épidémiologique de la région sera détaillée à 15 heures aujourd’hui par le Centre intégré de santé et de services sociaux.