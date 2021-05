COVID-19 : 781 nouveaux cas et 5 décès de plus au Québec

Parmi ces nouvelles victimes, trois sont décédées entre le 6 et le 11 mai, et deux autres avant le 6 mai.

Depuis le début de la pandémie, ce sont ainsi 11 017 personnes qui ont perdu la vie dans la province après avoir contracté le coronavirus.

Les hospitalisations poursuivent leur déclin : 520 personnes sont traitées en raison de la COVID-19, soit 10 de moins que jeudi. Parmi celles-ci, 121 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 5 par rapport à la veille.

Le taux de cas liés aux variants repérés par la santé publique demeure stable. Parmi tous les échantillons criblés au cours des sept derniers jours, 88,7 % se sont avérés positifs aux variants.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le séquençage a permis d'identifier la souche de 219 cas (dont 162 de souche britannique), ce qui porte le total à 5534 cas de variants confirmés.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Bas-Saint-Laurent demeure en tête des régions les plus touchées, avec le plus haut taux de contamination. On y dénombre 436 cas actifs, soit l'équivalent de 221,6 cas pour 100 000 habitants.

Chaudière-Appalaches et Laval, qui lui succèdent, comptent respectivement 882 cas (204,2 pour 100 000) et 532 cas (119,1 pour 100 000).

Montréal compte pour sa part le plus grand nombre de cas actifs de COVID-19, soit 2329, ce qui représente 112,1 cas pour 100 000 habitants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Où en est la campagne de vaccination?

Sur le front de la vaccination, 93 650 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures. À celles-ci s'ajoutent 2309 doses inoculées avant le 12 mai, mais qui n'avaient pas encore été prises en compte.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 4 014 843 doses ont été administrées au Québec. Jusqu'à présent, 45 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 2,5 % ont obtenu leur deuxième dose.

Au total, la province a reçu 4 578 079 doses de vaccin contre la COVID-19.

À l'instar des autorités ontariennes, le ministère de la Santé a annoncé qu'il n'entendait plus avoir recours au vaccin d'AstraZeneca pour la première dose. Quelque 148 000 doses de ce vaccin, qui n'est offert qu'aux 45 ans et plus dans la province, doivent arriver au cours de la semaine prochaine.

À Montréal, où le Palais des congrès a ouvert ses portes pour accueillir sans rendez-vous les personnes de 25 ans et plus souhaitant se faire vacciner, la totalité des 500 doses a trouvé preneur une heure après l’ouverture.

Dès vendredi, la vaccination sera élargie aux personnes de 18 ans et plus à travers la province.