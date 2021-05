L'Ontario prolonge l'ordre de rester à la maison jusqu'au 2 juin

Toutes les mesures de l'ordre de rester à la maison resteront en vigueur jusqu'au 2 juin.

Le gouvernement de l'Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef de la province, a décidé de prolonger l'ordonnance d'au moins deux semaines en raison des nouveaux variants plus contagieux qui continuent de présenter des risques significatifs pour la population .

La province élargira aussi l’accès au vaccin Pfizer aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Selon le gouvernement provincial, le nombre d’admissions et le nombre de patients aux soins intensifs dans les hôpitaux en Ontario continuent d’être trop élevés et dépassent largement celui de la deuxième vague .

Nous devons demeurer vigilants pour assurer que le nombre de patients aux soins intensifs continu de baisser et protéger la capacité de nos hôpitaux , ajoute M. Ford.

Sauver l'été

L’ordonnance devait prendre fin le 19 mai, mais le premier ministre de l'Ontario demande aux Ontariens quelques semaines de patience supplémentaires pour avoir un meilleur été.

Je veux que les Ontariens aient les meilleurs mois de juillet et août possibles , a lancé Doug Ford en conférence de presse, jeudi. Il n'avait pas répondu aux questions des journalistes depuis plus d'une semaine.

Si nous maintenons le cap au cours des deux prochaines semaines et que nous vaccinons un nombre record de personnes chaque jour, nous pourrons songer à profiter d’un été bien mérité en juillet et en août. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Plus tôt cette semaine, le Dr David Williams a affirmé que le processus de réouverture de la province ne débutera pas tant et aussi longtemps que le nombre de cas quotidiens de COVID-19 restera au-dessus de 1000.

Nous avons progressé, mais nous ne sommes pas encore sortis du bois , estime le Dr David Williams.

À Toronto, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Eileen de Villa, exhortait le gouvernement Ford à prolonger l’ordre de rester à la maison pour ne pas perdre les progrès accomplis jusqu’à présent.

Le gouvernement Ford dit finalisé la planification du plan de réouverture graduelle et sécuritaire .

Le vaccin de Pfizer pour les jeunes de 12 à 17 ans

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans pourront recevoir le vaccin de Pfizer à partir du 31 mai 2021.

Ces jeunes ontariens et les membres de leur famille qui n’ont pas encore été vaccinés pourront recevoir une première dose en prenant rendez-vous dans les cliniques de vaccination de la province.

Il y aura également des cliniques de vaccination destinées aux jeunes et leur famille au cours des semaines du 14 et du 21 juin , indique le communiqué du gouvernement Ford.

En élargissant la vaccination aux jeunes de 12 ans et plus, nous nous rapprocherons encore plus d’un retour à la normalité pour nos élèves , écrit le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

L'Ontario collaborera avec les bureaux de santé publique pour offrir les deux doses du vaccin aux jeunes âgés de 12 à 17 ans d’ici la fin du mois d’août, en collaboration avec les conseils scolaires et d’autres partenaires.