Des grévistes d’ArcelorMittal mis à l'amende pour non-respect du couvre-feu

Neuf grévistes ont reçu une contravention pour le non-respect du couvre-feu lors du piquetage devant les installations d’ArcelorMittal dans la nuit du 12 au 13 mai à Fermont, et cinq autres à Port-Cartier.

Le Syndicat des Métallos dénonce la situation dans une déclaration écrite en précisant que les grévistes étaient munis d’une lettre d’autorisation des présidents de leur section locale.

Il est ironique de constater que nos membres pouvaient entrer travailler, de nuit, sans problème la semaine dernière lorsqu’il était question d’engranger des profits pour la multinationale, mais qu’ils se font imposer des amendes lorsqu’ils exercent leur droit de grève pourtant tout à fait légal , s’indigne le directeur des Métallos, Dominic Lemieux, par voie de communiqué.

Le syndicat rappelle que le droit de grève et le respect de la loi anti-briseurs de grève émanent des droits fondamentaux enchâssés dans les chartes canadiennes et québécoises.

Les 2500 travailleurs de Fermont et de Port-Cartier de la minière ArcelorMittal ont rejeté en bloc la dernière offre patronale pour le renouvellement de leur convention collective et ont déclenché une grève générale illimitée lundi soir. Le piquetage s’est ensuite organisé au sein des employés en grève à Port-Cartier et à Fermont pour s’assurer que seul le personnel autorisé ait accès aux installations.

Injonction émise par la Cour supérieure du Québec

Un juge de la Cour supérieure du Québec a émis une injonction mercredi soir qui ordonne aux grévistes de permettre la libre circulation du personnel et du matériel. L’injonction ordonne également aux grévistes de respecter les règles sanitaires.

Sur la page Facebook des Métallos, le syndicat demande à ses membres de respecter l’injonction et de limiter à 30 le nombre de travailleurs sur la ligne de piquetage aux entrées du chemin qui mène vers l’usine. Il indique par ailleurs être prêt à diminuer le nombre de piqueteurs à l’extérieur devant les établissements d’ArcelorMittal pendant le couvre-feu.

