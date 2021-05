Une Aïd el-Fitr célébrée à distance, mais ensemble

C’est la deuxième année d’affilée que les musulmans ne peuvent pas fêter l'Aïd el-Fitr comme il se doit. Alors que celle-ci clôt d’habitude le mois du ramadan sur de grandes festivités où les fidèles se retrouvent pour passer du temps et manger ensemble, cette année, le gros des célébrations se fait en ligne.

Pour cette Aïd el-Fitr, Anis Garsallah ne peut pas, comme il le fait chaque année, magasiner avec sa famille à Edmonton pour s’acheter de nouveaux habits, des jouets. La famille n'ira pas non plus au restaurant et la prière se fera à la maison.

Ce qui va manquer le plus à Anis Garsallah, c’est l’aspect social de la célébration, comme de retrouver des amis au café après être allé à la mosquée.

Il trouve que le ramadan, qui s’est conclu hier, a été plus difficile cette année à cause de la lassitude liée à la COVID-19, un sentiment qui n’existait pas l’année dernière. Maintenant on est fatigué , admet-il.

Salah Marzoitte vit lui aussi ce ramadan avec difficulté. Moi personnellement, tout le ramadan, je suis resté à la maison, je ne suis pas allé dehors, je n’ai pas rencontré mes amis, je ne suis pas allé à la mosquée, j’ai fait les prières à ma maison... et ça, c'est une grande différence.

Arrivé récemment au Canada, Salah Marzoitte a ouvert son restaurant de spécialités tunisiennes à Calgary il y a environ six mois. Même si ses formules spéciales ramadan, pour quatre ou six, ont bien fonctionné, ce n’est pas suffisant pour payer les factures.

Pourtant, il sentait que les familles avaient vraiment envie de profiter du moment de rompre le jeûne, puisqu’il affirme avoir reçu plusieurs appels par jour de familles qui demandaient si elles pouvaient venir manger. Mais avec les restrictions, ce n’était pas possible , regrette-t-il.

Aujourd’hui, il est presque assuré de devoir fermer son établissement pour de bon.

De bons côtés

Pourtant, malgré la morosité ambiante, plusieurs musulmans s’adaptent, affirme un imam de Calgary. Fayaz Tilly soutient les fidèles se sont beaucoup retrouvés en ligne pendant le ramadan, et que sans la technologie, tout aurait été encore plus difficile. Si physiquement, on ne se retrouvait pas, grâce au virtuel, nos coeurs se retrouvaient, tout le monde avait même sa boîte de Kleenex , se remémore-t-il.

Il rappelle aussi que cette période est un bon moment pour faire de la rétrospection et que l’une des particularités du mois du ramadan c’est de se reconnecter avec les gens aimés et aussi, avec soi-même. Un peu d’isolement peut être bien pour faire cela, dit-il.

L'année dernière, l'Imam Fayaz Tilly s'était déjà aux fidèles en ligne pendant le mois du ramadan. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Anis Garsallah, de son côté, affirme qu'il aura pu passer plus de temps en famille cette année. Ce ramadan, la meilleure des choses, c’est la chance d’être à la maison, car avant la COVID, je travaillais ailleurs, je travaillais plus, je ne trouvais pas de temps pour la famille. Maintenant, je suis plus avec la famille , se réjouit-il.

Un grand festival en ligne

Malgré la distance, l’Aïd el-Fitr sera tout de même célébrée comme il se doit, croit pour sa part Ibrahim Jadalowen, un bénévole de l’Association des musulmans du Canada (MAC).

L’association a mis sur pied un festival virtuel de l'Aïd qui doit connecter toutes les communautés musulmanes au pays. Il y aura des discours, des divertissements, de la musique, le tout adapté aux enfants, fait-il savoir.

Et comme en 2020, la MAC organise un service à l'auto au centre islamique MAC et à l’école islamique MAC, à Calgary. Les familles pourront venir chercher des sacs cadeaux dans lesquels il y aura de petites douceurs ou des jouets , explique-t-il.

Une opération qui avait attiré l’année dernière 800 personnes, selon M. Jadalowen.

Même si on ne peut pas se rassembler, cela ne signifie pas qu’on devrait célébrer seuls , conclut-il.

Avec des informations de Stéphanie Rousseau et Geoffrey Gaye