Un retour à la maison avec Céline Dion pour Guillaume Marchand

Quand la COVID-19 a tout arrêté, Guillaume Marchand accompagnait Céline Dion en tournée. Le processus implique des déplacements et surtout beaucoup plus de membres de l’équipe. Même si des dates sont encore à l’horaire, et sans être dans les secrets de l’organisation, M. Marchand croit que la résidence à Las Vegas semble plus réaliste à moyen terme.

Quand on est en résidence à Las Vegas, on a un peu plus l’impression d’être à la maison. Avec la pandémie, ce sera plus facile à gérer que la tournée , mentionne le musicien.

À écouter aussi : Entrevue avec Guillaume Marchand à Toujours le matin

Le processus de création du nouveau spectacle n’est pas encore amorcé. Du moins, il n’est pas encore à l’étape où Guillaume Marchand est impliqué. J’ai eu quelques informations, mais c’est très embryonnaire. Par contre, j’ai hâte de voir la nouvelle salle. J’en ai beaucoup entendu parler et je sais qu’elle est à la fine pointe de la technologie , précise-t-il

Le Resorts World Las Vegas, où l’artiste québécoise se produira, disposera d'une salle de spectacle de 5000 sièges. L’endroit sera inauguré au mois de juin.

Après tout ce temps sans jouer la musique de Céline Dion, est-ce que Guillaume Marchand croit qu’il aura du rattrapage à faire? Ça va me revenir assez vite. Beaucoup de ces chansons-là sont ancrées en moi. Ça va me revenir en 15 minutes, je pense bien! , sourit-il.