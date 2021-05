Québec dépose sa réforme de la loi 101

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a déposé ce matin son projet de loi 96 qui vise à faire du français « la seule langue officielle et langue commune au Québec ».

Dans son projet de loi de 100 pages, le gouvernement Legault apporte plusieurs modifications à la Charte de la langue française de 1977 afin de renforcer le statut du français dans toutes les sphères de la société .

Cette réforme était devenue nécessaire, selon Québec, en raison du recul constaté de l’usage du français dans la province ces dernières années, principalement dans la région de Montréal.

Le projet de loi 96, que Simon Jolin-Barrette qualifiait récemment de costaud , s’articule principalement autour de quatre objectifs, soit de faire du français la seule langue officielle et commune au Québec, de renforcer son statut dans toutes les sphères de la société, d’assurer l’exemplarité de l’État en matière d’utilisation du français et d’instaurer une structure gouvernementale « à la fois neutre et forte » vouée à la protection du français.

Pour y parvenir, Québec met de l'avant les mesures suivantes :

Québec compte inscrire dans la Loi constitutionnelle de 1867 – la Constitution canadienne – la « reconnaissance de la nation ainsi que du français comme seule langue officielle et commune du Québec ». Le gouvernement n’a pas précisé encore de quelle façon il compte s’y prendre pour modifier seul la Loi constitutionnelle de 1867;

Création d'un ministère de la Langue française afin d'assurer une meilleure gouvernance dans la protection du français et l'application des politiques linguistiques;

Création d’un poste de commissaire à la langue française pour traiter les plaintes et rendre compte de la situation linguistique au Québec. Sa nomination devra être approuvée par les deux tiers des députés de l'Assemblée nationale;

Abolition du Conseil supérieur de la langue française, jugé inutile par le gouvernement, et renforcement du mandat de l'Office québécois de la langue française (OQLF);

Les entreprises de 25 à 49 employés seront désormais assujetties à la loi 101 et devront être détentrice d'un certificat de francisation. Les entreprises de charte fédérale comme les banques seront aussi soumises à la loi 101;

Les villes qui ont un statut bilingue perdront ce privilège si moins de 50 % de leur population n'est pas anglophone;

La francisation des immigrants relèvera désormais d'un guichet unique baptisé « Francisation Québec »;

La proportion d’étudiants francophones et allophones dans les cégeps anglophones ne pourra désormais excéder 17,5 % des effectifs étudiants admis;

L’épreuve uniforme de français sera obligatoire pour l'ensemble de étudiants des cégeps anglophones, sauf pour ceux et celles qui ont fait leurs études primaires et secondaires en anglais.

L'affichage commercial extérieur devra assurer la « nette prédominance » du français.

Le dépôt de ce projet de loi a été repoussé à de multiples reprises au cours des deux dernières années par le gouvernement Legault.

Car, comme ce fut le cas en août 1977, lors de l'adoption de la Charte de la langue française, ces modifications apportées à la très sensible loi 101 laissent entrevoir une nouvelle bataille sur le front linguistique au Québec, et ce, à moins de 15 mois des prochaines élections générales.

Pour s'assurer de protéger les dispositions de sa nouvelle loi advenant un éventuel recours aux tribunaux, le premier ministre Legault a déjà dit qu'il était prêt à utiliser la clause dérogatoire prévue dans la Constitution canadienne.

Cette même clause a d'ailleurs été utilisée récemment afin de protéger la Loi sur la laïcité de l'État, un autre jalon de la politique nationaliste de la Coalition avenir Québec.