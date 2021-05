Un Saskatchewanais vedette d’une émission de téléréalité finlandaise

La participation de Matthew Almusa à l’émission Maajussille morsian maailmalla (une sorte de L’amour est dans le pré) tient quasiment du hasard.

Tout a commencé en 2019 lorsque Matthew Almusa a reçu un message sur Facebook de son cousin Brent Shepherd. Ce dernier effectuait alors des recherches généalogiques pour retrouver la branche finlandaise de la famille.

Et il a repéré une parente éloignée, Mia Halonen, qui se trouvait être bien connectée dans l'industrie de la télévision en Finlande. Mia Halonen a demandé à ce moment-là à Brent Shepherd s'il connaissait un homme répondant à trois caractéristiques, être d'origine finlandaise, célibataire et agriculteur, pour une émission. Matthew Almusa correspondait parfaitement à ce profil.

Après les doutes, la motivation

Matthew Almusa a émis quelques doutes quand son cousin lui a parlé de l’émission. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un documentaire, mais ensuite le truc du célibataire m'a un peu déstabilisé et je ne savais pas quoi en penser.

J'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il se passait Une citation de :Matthew Almusa, agriculteur à Margo et candidat d'une émission de téléréalité amoureuse

Un premier épisode a été filmé en Saskatchewan et diffusé en Finlande. Il présentait Matthew Almusa et invitait les femmes à écrire sur elles-mêmes pour avoir la possibilité de le rencontrer.

Matthew Almusa, chez lui, sur le domaine de la ferme familiale à Margo. Photo : Matthew Almusa

Matthew Almusa a ensuite pris l'avion pour la Finlande pour la première fois de sa vie. Après avoir beaucoup réfléchi et prié, il a réduit la liste à quatre femmes et la partie rencontre de l'émission a commencé.

Il raconte qu'il n'a eu que quinze minutes environ avec chaque femme et qu'il a ensuite dû choisir trois d'entre elles pour l'accompagner en Saskatchewan.

Le petit groupe est ensuite revenu en Saskatchewan, dans la ferme familiale de Margo. Les trois femmes sont restées une semaine en compagnie de Matthew Almusa.

C'est vraiment différent d'avoir deux caméras et de savoir que le monde entier peut potentiellement voir ça. On se demande un peu quoi dire, et c'est un peu comme si on disait maintenant commençons à discuter, les caméras tournent' , a-t-il dit.

Toujours célibataire

La dernière partie de l’émission a vu le candidat passer un moment avec une seule et dernière femme. Mais l’amour n’a pas germé.

Matthew Almusa semble cepndant avoir apprécié cet épisode de sa vie. Je pense que ça m'a fait sortir de ma coquille. On regrette les choses que l’on ne fait pas, donc si je disais non, je ne veux pas faire ça, je me demanderais toujours comment ça aurait été.

Le dernier épisode de l'émission a été diffusé le 6 mai.

Avec les informations de Candice Lipski