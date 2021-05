Une opération policière est en cours près du parc du Centenaire à Moncton

Des coups de feu ont été entendus dans le secteur du parc du Centenaire où les policiers semblent concentrer leurs recherches.

Les résidents, écoles, entreprises et autres dans le secteur doivent verrouiller leurs portes et rester à l'abri chez eux, loin des fenêtres , recommande la police dans un message envoyé vers 10 h 15 par le système En alerte.

Les policiers sont aux aguets à Moncton alors qu'une importante opération policière est en cours. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le boulevard Millenium est fermé à la circulation en raison de l'opération, tout comme le boulevard Russ Howard. Plusieurs ambulances se trouvaient au Centre Superior propane.

Un hélicoptère de de la GRC patrouille le secteur du parc Centenaire à Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Un hélicoptère survole le secteur et les policiers sont armés de fusils d'assaut.

La GRC demande au public d’éviter le secteur pour permettre aux policiers de travailler. On demande aussi au public de ne pas composer le 911 pour avoir de l'information, car il est primordial de ne pas engorger les lignes téléphoniques.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Hugh Flemming s'est adressé aux citoyens de Moncton en chambre à l'Assemblée législative jeudi matin.

Des agents de la sécurité publique aident [la police] en ce qui a trait au contrôle de la circulation et nous demandons à la population de suivre les avis sur les médias sociaux des autorités pour connaître les développements de cette situation. Nous souhaitons et prions qu'il n'y aura pas de terrible tragédie qui émanera de ceci , a déclaré le ministre Flemming.

Des tests de COVID-19 suspendus

Le Réseau de santé Horizon avise les personnes qui ont rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19 ou pour des prises de sang de ne pas se rendre au Colisée de Moncton en raison de l'opération policière.

Des policiers bloquent l'accès au boulevard Millenium à Moncton près du Colisée. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Depuis plusieurs mois, un service à l'auto est disponible dans l'aréna et acceuille des centaines de personnes tous les jours.

Des écoles en confinement préventif

Les écoles de Moncton du District scolaire francophone sud ont enclenché ce matin leur protocole de confinement préventif.

Les parents des élèves des écoles Le Sommet et Sainte-Bernadette ont été avisés que l'école se trouve en « verrouillage souple », c'est à dire que personne ne peut entrer ni sortir de l'édifice.

À l'école l'Odyssée de Moncton, la procédure de confinement a été enclenchée et on avise les parents que cette décision a été prise à titre préventif. Là aussi, les entrées et sorties de l'édifice sont contrôlées.

Les écoles du District scolaire anglophone est ont aussi mis en place des procédures semblables.

