Phénix : d'anciens employés fédéraux attendent toujours leur indemnité

Retraité de la fonction publique fédérale, Conrad Tittley, un ancien enquêteur au Commissariat aux langues officielles ( CLOCommissaire aux langues officielles ) du Canada affirme n’avoir toujours pas reçu son dédommagement pour les ratés de Phénix ni même savoir quand il le recevra.

Celui qui a travaillé de 2013 à février 2020 pour le CLOCommissaire aux langues officielles , et qui a formulé plus de 1000 plaintes au commissariat l’an dernier, affirme n’avoir aucune raison de croire qu'il y a une vendetta contre moi. Les deux situations ne sont pas liées du tout, selon moi, jusqu'à preuve du contraire .

M. Tittley dit qu’il est admissible à cette indemnisation même s’il n’a pas été victime des ratés du système de paye Phénix, en vertu de la convention collective de l’Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ) conclue l’an dernier avec le Conseil du Trésor.

Les anciens membres de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada qui ont pris leur retraite ou qui ont changé d’employeur ont droit à un dédommagement monétaire pour toutes les années où ils étaient admissibles, mais le montant ne leur sera pas versé automatiquement , peut-on lire dans un communiqué de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada en date du 2 mars 2021.

Alors que les employés actuels du gouvernement auraient encaissé leur indemnité dès le 3 mars dernier, selon ce même communiqué, l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada a indiqué que les anciens employés ne travaillant plus dans la fonction publique fédérale et ceux à la retraite devront attendre la parution d’un formulaire sur le site web du Conseil du Trésor, puis le remplir et le soumettre pour obtenir leur dédommagement.

Toutefois, la publication en ligne du formulaire se fait toujours attendre, selon Conrad Tittley. Il s'est déjà écoulé plus de deux mois depuis que les employés actuels du gouvernement ont reçu leur dédommagement, mais les gens comme moi, nous sommes toujours en attente de l'argent qui nous est dû .

C'est injuste pour moi comme retraité. C'est injuste pour tous les anciens employés de la fonction publique fédérale qui n'ont toujours pas reçu de dédommagement Phénix. Une citation de :Conrad Tittley, retraité de la fonction publique fédérale

Conrad Tittley indique avoir contacté à quelques reprises le secrétariat du Conseil du Trésor par courriel, leur demandant une conversation téléphonique pour discuter de sa situation, mais qu’il n’a reçu que des réponses par courriel. L’ancien fonctionnaire déplore un manque de transparence et un manque de réponses précises de la part du Conseil du Trésor.

Il ajoute avoir nettement cette impression de ne pas être une priorité maintenant qu’il ne travaille plus activement pour le gouvernement. Et le Conseil du Trésor ne m’a pas donné de raison de croire le contraire .

Les retraités sont traités comme des citoyens de deuxième classe pour ce qui est du dédommagement Phénix, selon moi. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est argent-là nous est dû, alors pourquoi pas verser l'argent? Une citation de :Conrad Tittley

Je demande simplement au secrétariat d'État de changer de cap et de travailler plus fort à compléter le processus afin que ces sommes-là qui nous sont dues, à moi et à d'autres, nous soient versées le plus rapidement possible , dit-il.

Dans un courriel à Radio-Canada, le Conseil du Trésor souligne que le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada travaillent ensemble pour mettre au point un processus pour les quelque 54 000 anciens employés de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada qui pourront soumettre une réclamation pour recevoir ces montants pour dommages généraux et ces indemnités conformément à l’entente. Nous communiquerons au cours des prochains mois de plus amples renseignements sur ce processus .

Le Conseil du Trésor ajoute également que les anciens membres de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada peuvent toujours présenter des demandes d’indemnisation dans le cadre des processus de réclamation existants pour les dépenses personnelles, le remboursement des services de conseils fiscaux et les répercussions sur l’impôt sur le revenu ou les prestations gouvernementales .

Avec les informations de Stéphane Leclerc