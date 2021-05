Le Canada et le Québec gagneraient à exploiter davantage l'énergie solaire selon Nergica

Pour une question de coûts et d'efficacité, le Québec et le Canada aurait intérêt à exploiter davantage l'énergie solaire photovoltaïque, selon une étude du centre de recherche et d'innovation en énergies renouvelables, Nergica, dévoilée jeudi matin.

Le Canada et le Québec on est très en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde , constate le chargé de projet principal de l'étude de Nergica, Karim Belmokhtar, en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure.

L’étude, intitulée Énergie solaire photovoltaïque dans le mix énergétique québécois – Analyse et perspectives, est la première étude approfondie sur le potentiel de la filière de l'énergie solaire au Québec.

On y apprend notamment que le coût de l'énergie solaire sera comparable ou plus faible que les autres énergies renouvelables en 2030.

Si on compare par exemple les tarifs d'électricité, les installations résidentielles qui ont une capacité de 10 kilowatts et plus sont compétitives par rapport à l'hydroélectricité , affirme M. Belmokhtar.

Le chercheur rappelle que l'énergie solaire photovoltaïque s'est grandement développée dans les huit dernières années. On a des énergies qui sont matures, qui sont de plus en plus compétitives , souligne-t-il.

Ainsi, M. Belmokhtar indique que plusieurs idées préconçues sur l'énergie solaire doivent être démenties. Il cite en exemple le fait que les panneaux solaires offrent un meilleur rendement dans un climat froid que dans un climat chaud.

Chez Nergica, on a fait des études qui ont démontré qu'avec le froid, ce qu'on appelle l'effet éolien, qui refroidit les panneaux, ils produisent mieux en Gaspésie qu'en Afrique, par exemple. Une citation de :Karim Belmokhtar, chargé de projet principal de l'étude de Nergica

D'autres facteurs, comme la durée d'ensoleillement et la quantité de neige reçue, ont aussi un impact sur l'efficacité des panneaux solaires.

Il y a la question de l'efficacité, oui, mais il y a le cumul de neige aussi, qui engendre des pertes énergétiques entre 3 % et 5 %, et les journées sont courtes alors on produit moins l'hiver que l'été, c'est certain , indique le chercheur.

Par conséquent, l'énergie solaire doit être considérée comme une énergie complémentaire, selon M. Belmokhtar, qui ne peut répondre à elle seule aux besoins énergétiques du Québec et du Canada, mais qui présente néanmoins plusieurs avantages intéressants.

Les conclusions c'est que pour le Québec, pour le Canada, pour faire face à la croissance de la demande énergétique, pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, l'énergie solaire est une composante qu'il faut absolument considérer , conclut M. Belmokhtar.

Les résultats complets de l'étude seront dévoilés jeudi matin.