L'Ontario étend la vaccination aux 40 ans et plus

Les Ontariens de 40 ans et plus peuvent prendre rendez-vous à partir de 8 h, jeudi, pour se faire vacciner dans l'une des cliniques d'immunisation de la province.

Dans nombre de quartiers chauds, l'âge d'admissibilité avait déjà été réduit à 18 ans.

À Toronto, 5000 rendez-vous sont ajoutés pour la semaine du 17 au 23 mai, face à l'augmentation de la demande et de l'approvisionnement en doses.

La Ville ajoute qu'il reste toujours 20 000 places dans ses cliniques d'immunisation de masse pour la semaine du 7 juin.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous sur le portail provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Les cliniques d'immunisation utilisent les vaccins de Pfizer et de Moderna, qui sont aussi offerts dans certaines pharmacies.

Le gouvernement Ford doit élargir la vaccination aux 30 ans et plus la semaine prochaine dans les cliniques d'immunisation de masse, puis aux 18 ans et plus la semaine suivante, mais aucune date n'a encore été fixée.

L'Ontario s'est donné comme objectif d'offrir une première dose à 65 % des 18 ans et plus avant la fin du mois. À l'heure actuelle, un peu plus de la moitié des adultes ontariens ont reçu une première dose.