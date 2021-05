Le Groupe Alfred Boivin nommé entreprise de l'année au Gala des Dubuc

L'événement était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay.

L'entreprise de génie civil, qui existe depuis près de 75 ans, a aussi mis la main sur le prix de la meilleure entreprise dans le domaine de la construction.

Gagnants Attraction et rétention de main-d’œuvre : Lachance Gravel

Lachance Gravel Commerce : Galerie du Jouet JFA

Galerie du Jouet JFA Défi territorial : Microbrasserie La Chasse Pinte

Microbrasserie La Chasse Pinte Entreprise de construction : Groupe Alfred Boivin

Groupe Alfred Boivin Entreprise manufacturière : La Voie Maltée

La Voie Maltée Entreprise touristique : Domaine Le Cageot

Domaine Le Cageot Service : Contact Nature

Contact Nature Startup : Arvida Roasting Co.

Arvida Roasting Co. Transfert d’entreprise et relève : BC Assur

Les organisateurs du gala ont également tenu à honorer cinq nouvelles personnalités du développement économique. Il s'agit d'Éloïse Harvey (Mecfor ), la famille Bonneau (Industries Dodec), Jean-François Landry (RSI Environnement), Marc Savard (Fonderie Saguenay) et Richard Létourneau (La Charpenterie).

Nous sommes très heureux de mettre de l’avant et de faire rayonner ces organisations qui ont su, malgré la situation, se renouveler et tirer profit des occasions qu’a amenées cette crise. Reconnaître les succès en affaires, c’est maintenant plus important que jamais , a souligné par voie de communiqué, Carl Laberge, président de la CCISFChambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord .