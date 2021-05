La sécheresse des champs inquiète les producteurs agricoles

C’est ce qui est en train de se produire à la ferme Olac du chemin Saint-Benoît à Jonquière. Thierry Poniewiera, gérant de la production maraîchère, a fait remarquer à notre équipe, lors de son passage mercredi, que de la luzerne a même brûlé dans les champs en raison du manque d’eau.

On va commencer à faucher à la fin juin. Si ça va à ce rythme-là, la première coupe ne sera pas exceptionnelle , a-t-il indiqué.

La ferme Olac regroupe environ 50 vaches laitières qui ont besoin de foin pour se nourrir.

Les pâturages donnent l’impression d’être de la pelouse bien entretenue, avec des brins longs d’à peine quelques pouces.

La ferme J.C.M Maltais, productrice de bœuf, observe le même phénomène. À certains endroits, le sol est même crevassé par manque d’eau.

Au printemps, le foin, ça pousse tellement d'habitude. Là, on a encore une mauvaise année pas de pluie. Ça peut se rattraper vite, mais là, on en a vraiment besoin présentement , note le copropriétaire de la ferme, Jean-Thomas Maltais, qui est aussi président des Producteurs de bovins du Québec.

Les producteurs espèrent des averses, mais ne souhaitent pas de pluies torrentielles, ce qui cause du ruissellement. Le danger est que les cultures d’avoine, de blé et d’orge sortent de terre en raison de l’érosion.

Il y a cependant un autre côté à la médaille et la condition actuelle n’apporte pas que des désavantages.

On a été capables de rentrer dans les champs beaucoup plus tôt que d'habitude. Ça nous a permis de faire des épandages de fumier et des travaux de sol.

Une citation de :Thierry Poniewiera, producteur agricole