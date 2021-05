Le conseiller municipal Jeff Davison se joint à la course à la mairie de Calgary

Le conseiller municipal Jeff Davison, notamment connu pour avoir mené les négociations sur l'accord controversé de l'aréna des Flames, est le troisième conseiller à se joindre à la course à la mairie de Calgary.

Alors qu’il avait mentionné, plus tôt cette année, vouloir se concentrer sur sa réélection comme conseiller du quartier no 6, il décide finalement de présenter sa candidature à la mairie lors des élections municipales qui auront lieu en octobre.

Il voit un manque de compétences et de leadership chez les candidats actuels , et c’est pour cette raison qu'il dit avoir changé d’avis.

Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin, en ce moment, pour accélérer le retour des investissements à Calgary , dit-il.

Pour mettre en avant sa candidature, il cite entre autres son travail avec le fonds d'investissement Opportunity Calgary, qui fournit des fonds aux entreprises pour développer le secteur des technologies.

Jeff Davison se joint à ses collègues conseillers Jyoti Gondek et Jeromy Farkas dans la course à la mairie de Calgary. Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Jeff Davison se présente comme la bonne personne pour travailler avec un gouvernement provincial souvent hostile et le secteur privé afin de faire face aux défis financiers continus de Calgary , dit-il.

Nous aurons besoin d’un partenariat avec le secteur privé et la province pour revitaliser le centre-ville , explique-t-il.

Jeff Davison se joint à ses collègues conseillers Jyoti Gondek et Jeromy Farkas et à 12 autres candidats dans la course à la mairie de Calgary. Le maire sortant, Naheed Nenshi, a annoncé en avril qu'il ne se représentera pas.