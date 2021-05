Surrey, la ville reste toujours la plus touchée par la COVID-19

La ville de Surrey, en banlieue de Vancouver, reste toujours la municipalité la plus touchée par la COVID-19 en Colombie-Britannique, notamment dans les quartiers de Whalley et de Newton.

C’est ce que révèlent des données du Centre de contrôle des maladies de la province rendues publiques, mercredi.

Dans les quartiers de Whalley et de Newton, le nombre de nouveaux cas quotidiens par 100 000 habitants dépasse 40, soit près de quatre fois la moyenne provinciale. De plus, plus d’un test de dépistage de la COVID-19 sur cinq y est positif.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes continue cependant de décliner dans l’ensemble de la Colombie-Britannique, et la couverture vaccinale augmente rapidement.

Plus de 57 000 doses de vaccin ont été inoculées en 24 heures, et près de 42 % des Britanno-Colombiens ont maintenant reçu une première dose.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

600 nouvelles infections

La santé publique rapporte 600 nouveaux cas de COVID-19 de mardi à mercredi, et un décès de plus dû à la maladie.

La région sanitaire du Fraser recense à elle seule 394 nouvelles infections, et la région sanitaire Vancouver Coastal, 150.

Parmi les 5887 personnes infectées dans la province, 423 sont hospitalisées, dont 141 aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

AstraZeneca, exclusivement pour les secondes doses

Les pharmacies n’administreront plus le vaccin AstraZeneca en tant que première dose, afin de garder les stocks restants pour la deuxième dose.

Les réservations déjà effectuées dans les pharmacies procéderont, mais aucun nouveau rendez-vous ne sera accepté à partir de maintenant , indiquent la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, par communiqué.

Par ailleurs, tous les Britanno-Colombiens de 30 ans et plus pourront prendre rendez-vous d’ici jeudi, après avoir reçu une invitation par texto ou par courriel.

Actuellement, 2,2 % de la population est complètement vaccinée contre la COVID-19, c’est-à-dire avec deux doses.

Les autorités de la santé rappellent que cette seconde dose est nécessaire pour renforcer efficacement ses défenses immunitaires.