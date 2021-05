Financement de 240 projets d’infrastructure pour la fête du Manitoba

À l'occasion de la Fête du Manitoba, l'organisme Manitoba 150 annonce le financement de plus de 240 projets d’infrastructure dans l'ensemble de la province. Dix des projets sont financés par Francofonds.

L'objectif est de créer des legs durables dans la communauté pour le 150e anniversaire de la province, selon la coprésidente du comité organisateur Manitoba 150, Monique LaCoste. Le programme qui encadre ce financement s'appelle Bâtissons 150.

Des célébrations, une fois que c'est terminé, il reste des bouts de feux d'artifice et on tourne la page , lance-t-elle.

Nous voulions des projets qui, dans 5, 10, 15 ans, vont nous rappeler le 150e anniversaire du Manitoba , ajoute Mme LaCoste.

Ces subventions ont été rendues possibles grâce à des fonds de 2,5 millions de dollars du programme Bâtissons 150. L'entreprise James Richarson & Sons a participé au financement, ainsi que 55 fondations communautaires.

Madeleine Arbez est la directrice générale de Francofonds, qui fait partie des fondations communautaires participantes. Francofonds a pu distribuer 100 000 $ envers des projets. La Fondation y a investi 50 000 $ et l'autre moitié provenait de Manitoba 150, explique-t-elle.

On a touché autant de régions qu'on pouvait au Manitoba, ajoute Mme Arbez. Il y a de beaux projets et il y en a dont on peut être très fiers.

Les francophones pourront également bénéficier d'autres projets à l'échelle de la province, rappelle Monique LaCoste.

La liste des projets financés par Francofonds :

Union nationale française et la SFM Société de la francophonie manitobaine : construction de terrains de pétanque

: construction de terrains de pétanque Municipalité de Montcalm : un monument commémoratif pour les anciens combattants

Les Chouettes de Lorette : rénover la cour de la garderie, en ajoutant notamment une piste cyclable

École/Collège régional Gabrielle-Roy : installation d’un affichage électronique

Société historique de Saint-Georges : financement des expositions permanentes du Musée du patrimoine de la rivière Rouge

Club de l'Amitié : rénovation de l’entrée du bâtiment

Municipalité rurale de Ritchot en partenariat avec CDI Ste-Agathe : construire un quai et une rampe de mise à l'eau sur la rivière Rouge

Municipalité rurale d'Ellice-Archie : rénovation du site de la bibliothèque et du centre d'interprétation du Fort Ellice

District récréatif Notre-Dame/Municipalité de Lorne : construire une patinoire extérieure qui desservira la communauté pendant quatre saisons

Wildlife Haven Rehabilitation Centre : ajout d'un amphithéâtre sur le site du campus de l'organisme à Île-des-Chênes

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny