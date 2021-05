L’AJEFO remet son Ordre du mérite

L’AJEFO remettra son Ordre du mérite lors d’un gala virtuel. Celui-ci aura lieu lors de son congrès annuel, qui aura lieu du 22 au 24 juin.

En 2020, après une décennie de batailles judiciaires orchestrées par Me Power, la Cour suprême a rendu l’une des plus importantes décisions en matière de droits linguistiques dans l’affaire Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2020 CSC 13. Cette décision historique aura un impact transformateur pour les communautés francophones partout au pays. Elle permettra aux enfants d'un océan à l'autre d’avoir accès à une éducation en langue française réellement équivalente , peut-on lire dans le communiqué émis mercredi.

En plus de Me Power, trois autres personnes recevront l’Ordre.

Me Caroline Thibault est Procureure adjointe de la Couronne depuis 1999 , précise le communiqué. Elle travaille, entre autres, à la mise en œuvre de deux nouvelles initiatives nationales qui visent l’amélioration des services juridiques en français.

Les deux autres récipiendaires sont annoncés depuis 2020 mais le gala a dû être annulé en raison de la pandémie.