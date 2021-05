Incertitude pour les propriétaires de logements insalubres d’un immeuble à Saskatoon

Bobbi Korven habite dans cet immeuble, situé près de l'Hôpital Saint-Paul. Il y a deux semaines, elle a constaté qu’elle avait des infiltrations d’eaux usées provenant du logement au-dessus du sien. À ce moment-là, elle a su qu'ella avait des problèmes.

Mon logement est maintenant une porcherie. Je ne sais pas quoi faire.

Elle n’est pas la seule à avoir des problèmes. À tel point que la Ville de Saskatoon a dû intervenir le 6 mai. Les autorités municipales ont fermé et ordonné l'évacuation des 44 logements de l'immeuble en raison d’enjeux sanitaires et de sécurité.

Selon l'avocate Jamie Herle, l'ordonnance de fermeture du bâtiment va forcer les propriétaires à agir.

Les propriétaires vont devoir prendre une décision concernant les biens communs et tous les travaux qui doivent être effectués dans l'ensemble de l'immeuble, mais aussi dans quelle proportion ils vont devoir participer financièrement , affirme Jamie Herle.

Différents intervenants

Cependant, les copropriétaires ne s’entendent pas. Le conseil d’immeuble a été dissous, des personnes qui possèdent plusieurs logements n’ont pas payé leurs frais de copropriété, et certains comme Bobbi Korven, qui a toujours une hypothèque sur son logement, envisagent tout simplement de partir.

Je suis tout simplement à bout de nerfs. J'aimerais simplement m'en aller.

Jamie Herle reconnaît que d'essayer de négocier avec les multiples parties prenantes qui ont des intérêts dans l'immeuble peut être décourageant pour un propriétaire individuel.

La province fait partie des parties impliquées. Elle fait appliquer la Loi sur la copropriété et la Ville fournit les règlements de santé et de sécurité. Les banques et les tribunaux sont impliqués lors de poursuites.

L’avocate estime que convaincre les différents propriétaires de contribuer financièrement aux différents travaux sera une bataille difficile.