Le CISSS-AT présente son guide des droits et responsabilités des usagers

Le guide contient 16 droits et 12 responsabilités et vise à assurer une prestation de soins et de services de qualité et à maintenir une saine collaboration entre les professionnels de la santé et les usagers.

Le document résulte d’un travail regroupant plusieurs partenaires, notamment des comités d’usagers, le CISSS-AT, ainsi que trois acteurs du régime d’examen des plaintes dans la région.

L’un des droits mis en évidence à l’intérieur du guide est celui de porter plainte. Le CISSS-AT précise que les plaintes formulées par les usagers permettent à l’établissement d’améliorer les services offerts et de rectifier ses façons de faire.

À partir du 12 mai, le CISSS-AT présentera trois capsules, à raison d’une capsule par semaine, afin de présenter le régime d’examen des plaintes, ainsi que le rôle des trois principaux collaborateurs impliqués dans le processus de plainte.