COVID-19 : des travailleurs des sables bitumineux dénoncent leurs conditions

Chambres et salles de bain partagées, regroupement d'employés dans des autobus sans distanciation physique, quantité limitée de désinfectants à main : des travailleurs des sables bitumineux de l'Alberta dénoncent leurs conditions de travail durant la pandémie.

Radio-Canada a accepté d'accorder l'anonymat aux deux travailleurs interviewés parce qu'ils craignent de perdre leur emploi.

Aller travailler est devenu synonyme d’angoisse pour Sylvain (nom d’emprunt), qui travaille dans les sables bitumineux depuis une dizaine d’années.

Depuis décembre 2020, il travaille sur le site d’exploitation Horizon, de la pétrolière Canadian Natural Resources Limited ( CNRLCanadian Natural Resources Limited ), situé au nord de Fort McMurray.

Avec 1361 cas de COVID-19 identifiés depuis le mois d’octobre, le site est maintenant en proie à la plus importante éclosion de la province.

On se sent très mal. C’est très désagréable. Ma femme veut que je rentre. Elle dit que ça n'en vaut pas la peine , dit-il.

Il raconte que le camp de travail où il est logé accueille 26 bâtiments de trois étages chacun. Une cinquantaine de personnes vivent sur chaque étage, mais il n’y a que 8 toilettes et 8 douches par palier.

Les toilettes sont sont salles. Il n’y a même pas de désinfectant à main. On est entassé dans les douches. Une citation de :Sylvain, travailleur des sables bitumineux

Le travailleur raconte que chaque semaine, de nouveaux cas de COVID-19 sont identifiés dans le bâtiment où il est logé.

Il n’a pas attrapé le virus, mais affirme y avoir été exposé à plus d’une reprise.

On ne peut pas trop parler parce qu’on risque d’être viré , dénonce-t-il.

Travailler avec la COVID-19

Johanne (nom d’emprunt), est elle aussi exaspérée par la situation. Elle travaille à la mine de sables bitumineux Albian Sands, également exploitée par CNRLCanadian National Resources Limited .

Je suis très fâchée et frustrée , lance-t-elle. Elle dit que beaucoup de mesures sanitaires sont ignorées sur son lieu de travail.

Elle soutient, entre autres, que des travailleurs sont forcés de partager les salles de bain et celles-ci ne sont pas nettoyées assez souvent.

Elle affirme également que les autobus qui amènent les travailleurs à la mine ainsi que les salles à manger sont bondés et que la distanciation physique n'y est pas respectée, sans compter que des superviseurs refusent de porter leur masque.

On partage nos chambres avec des étrangers , dit-elle.

Pourtant, dit-elle, l’entreprise assure aux travailleurs que tout est conforme aux règles de Services de santé Alberta.

Le plus inquiétant, selon elle, est que de nombreux travailleurs continuent de travailler lorsqu’ils ont des symptômes de COVID-19.

Il y a des contractants qui ne sont pas payés quand ils sont malades. J’ai entendu certains d’entre eux dire qu’ils se sentaient malades, mais qu’ils devaient aller travailler parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre un jour de salaire. Je les vois tousser! , dénonce-t-elle.

Malgré tout, peu de travailleurs dénoncent la situation. Ils vont perdre leur emploi [s’ils parlent]. N’importe laquelle de leurs actions deviendrait un motif de renvoi. Cela s’est déjà produit dans le passé , dit-elle.

À qui la faute?

La professeure et présidente du Département de sociologie de l’Université de l’Alberta, Sara Dorow, étudie les conditions de travail dans les sites d’exploitation des sables bitumineux depuis une quinzaine d’années.

Elle affirme que les entreprises et sites d’exploitation n'ont pas nécessairement les mêmes méthodes de travail, ce qui rend la gestion de la pandémie dans les sables bitumineux compliquée.

C’est un système complexe qui implique des contractants et des compagnies d’exploitation et qui rend difficile la mise sur pied de standards et de meilleures pratiques , explique-t-elle.

Ce qui m’a frappé pendant la pandémie, c’est que tout le monde se relance la responsabilité. Une citation de :Sara Dorow, sociologue

Mme Dorow affirme également que les conditions de vie dans les camps de travail étaient déjà difficiles avant la pandémie, mais qu’elles se sont dégradées depuis le début de la crise sanitaire.

Avec la COVID-19 qui a exacerbé les impacts de la récession, les entreprises ont réduit leur budget pour les camps. La nourriture est donc de moins bonne qualité [et] le nettoyage se fait moins souvent , dit-elle.

CNRLCanadian Natural Resources Limited a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada. Dans une déclaration écrite, l’entreprise affirme avoir mis sur pied tous les protocoles sanitaires nécessaires à la sécurité des travailleurs.

Canadian Natural a complété les activités de maintenance planifiées à Horizon et a réduit le nombre d’employés au niveau de fonctionnement normal , ajoute CNRLCanadian Natural Resources Limited .

Parlez-nous

Même si elle dénonce les pratiques de son employeur, Johanne n’est pas prête à quitter son travail.

J’ai besoin de ce boulot pour encore quelques années , dit-elle.

Elle aimerait que son employeur démontre plus de compassion à l’égard des travailleurs.

Donnez-nous le temps de désinfecter notre équipement. Une citation de :Johanne, travailleuse des sables bitumineux

S’ils nous traitaient comme des personnes humaines au lieu de nous traiter comme des numéros, la productivité serait bien meilleure. [...] Tout le monde est très amer , ajoute-t-elle.

Sylvain, lui, espère que le virus continuera à l’épargner. Sa femme souffre d’asthme et il craint de la contaminer à chaque fois qu’il retourne chez lui.

Je ne peux pas prendre le risque d'amener [le virus] à la maison , dit-il.

Avec les informations de Danielle Kadjo et d'Allison Dempster