Immobilier : le maire de Drummondville accuse des conseillers de freiner des projets

Selon Alain Carrier, les deux projets, qui totalisent 200 millions de dollars, seraient en péril en raison de l'attitude d'une majorité de conseiller municipaux. Le groupe des "neuf" a décidé de tasser le projet, et de continuer à demander n'importe quoi , fustige le maire.

Le maire estime que la situation est incompréhensible , surtout que la ville a un besoin urgent de logement.

Il y a une recommandation de signer, et on a dit : "Non, on ne signe pas, on n'est pas pressés". On a des gens, comme [le conseiller municipal Yves] Grondin par exemple, je me demande vraiment ce qu'il fait là. Parce qu'il est un de ceux qui bloquent le projet soi-disant parce qu'on s'en va en élection!

Alain Carrier ne comprend pas l'attitude de certains de ses conseillers. Photo : Ville de Drummondville

Tout en rappelant l'indépendance des conseillers, le conseiller municipal dément vouloir faire déraper les projets.

Monsieur Carrier a la fâcheuse habitude de croire que quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui s'oppose, rétorque Yves Grondin. S'il cherchait, avec un peu plus d'écoute et de compréhension, à entendre les préoccupations derrière les questions, il pourrait peut-être essayer de rallier et trouver les chemins d'avancement. C'est ce que la mairesse Jutras et le maire Alexandre Cusson faisaient.

Un conflit d'intérêts?

Un des projets défendus par le maire concerne le promoteur Novellis. Celui-ci veut acquérir de gré à gré l'ancien site des Pères Montfortains, qui appartient à la Ville, pour y implanter un projet immobilier résidentiel.

Or, le lobbyiste au dossier, André Komlosy, qui fait son travail de façon légitime et transparente, était impliqué activement dans la campagne électorale d'Alain Carrier.

Celui-ci se défend de se placer dans une position délicate dans ce dossier.

Il faudrait voir ce que le Code municipal dit, mais être en conflit d'intérêts, c'est d'en retirer quelque chose de pécuniaire, soutient Alain Carrier. Moi je n'ai rien à voir avec ça. Il discute avec la Société de développement économique de Drummondville, cela a été fait avec tous les membres du conseil et le comité exécutif en atelier de travail.

Au téléphone, André Komlosy a précisé à Radio-Canada qu'il effectue des mandats pour le promoteur Novellis de façon sporadique depuis près de 20 ans. Ces mandats, assure-t-il, se poursuivront dans les prochaines années, peu importe le maire en place.

Avec les informations de Jean-François Dumas