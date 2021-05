Louis-Jean Cormier, Cœur de pirate et FouKi au Festif! de Baie-St-Paul

Même si l’espoir de vivre un été culturel renaît, il était impossible de penser organiser un festival similaire aux dix premières éditions. L’équipe de Festif! a voulu se rapprocher le plus possible d’un événement normal. On voulait pas que les gens voient ça comme une consolation et se disent : "c'est un Festif! mais vraiment moins le fun" , affirme Clément Turgeon, directeur général de l’événement. Tous les sites ont été repensés. On a vraiment revu le concept totalement et on l'a adapté au fur et à mesure de la situation.

La programmation 2021 du Festif! de Baie-Saint-Paul Photo : Le Festif!

Sur un quai, dans un pit de sable, dans une cour arrière ou sur le terrain d'une bétonnière… autant de lieux accueilleront des spectacles dans cette édition du festival charlevoisien. On crée une expérience, une ambiance selon chaque site , explique le directeur.

On est dans du 50, 150, 250 personnes avec de la distanciation. Mais la distanciation fait en sorte que les gens ne se sentent pas comme emprisonnés. On a du mobilier qui est adapté à chacun des sites. Une citation de :Clément Turgeon, directeur du Festif!

Est-ce audacieux de lancer une programmation si tôt? Sans être dans le secret des dieux, l’équipe du festival est régulièrement en contact avec la santé publique. Ce qui se jase entre les lignes c’est qu’il va y avoir un modèle avec des capacités limitées pis on n’est vraiment pas dans le champ avec nos capacités présentement donc on se croise les doigts, mais je pense que c’est réaliste.

L’événement pourra se métamorphoser au fil des prochaines semaines selon les annonces à venir.

De tous les styles

Même si l’édition risque d’être un peu particulière, la programmation reflète ce que le Festif! a toujours proposé : une variété musicale pour tous les goûts. La programmation peut compter sur quelques têtes d’affiche comme Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières avec chacun un nouvel album à défendre. Cœur de pirate, Marie-Pierre Arthur et Michel Rivard sont aussi à l’affiche.

Le hip-hop prend une place importante avec les coqueluches FouKi, Zach Zoya et Alaclair Ensemble. Le festival présente aussi du rap au féminin avec Haviah Mighty, récipiendaire du Prix Polaris pour le meilleur album canadien en 2019, Calamine et le duo albertain Cartel Madras. Le rock, le folk et la musique électronique sont aussi bien représentés.

Vivement les festivals!

Privés de la saison des festivals l’an dernier, les artistes ont hâte de remonter sur les planches des festivals de la province. Klô Pelgag accueille le retour des festivals estivaux avec enthousiasme. Je vois ça comme la plus belle chose qui peut arriver. Son nouvel album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a été présenté seulement quatre fois devant public, mais jamais en festival. L’expérience festivalière, c’est vraiment notoire dans une vie de musicien. C’est une rencontre avec le public dans un contexte idéal.

Les performances des musiciens sont désormais adaptées aux nouvelles règles sanitaires. Pour Alaclair Ensemble, les spectacles ont été modifiés pour les foules à jauge réduite. En mode COVID, il y a un mode plus théâtral , explique Eman, membre du coloré groupe de rap, il y a plus de place pour l’improvisation et ça résonne bien dans le cadre d’une salle où les gens sont assis.

Des billets sont disponibles à l’unité cette année. Pour les spectacles gratuits, il faut aussi passer par la billetterie.

La prévente locale pour les résidents se tiendra le jeudi 12 mai de 8 h à 20 h dans la cour arrière du Musée d’Art Contemporain de Baie-Saint-Paul. La vente en ligne commencera le 14 mai à 8 h.