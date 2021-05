Quatre nouveaux centres stratégiques pour les exportations de la Saskatchewan

La Saskatchewan a annoncé mercredi l’inauguration de quatre nouveaux centres de commerce et d’investissement, établis à Londres en Grande-Bretagne, à Dubaï aux Émirats arabes unis, à Mexico au Mexique, et à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam.

La province a sélectionné ces régions afin d’accroître sa présence en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

La Saskatchewan est une province exportatrice, et il sera encore plus important de diversifier nos partenaires commerciaux à la sortie de crise de la COVID-19, afin d’assurer une reprise économique locale à moyen et long terme , explique le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, dans un communiqué.

Les exportations de produits agricoles de la Saskatchewan ont atteint des niveaux records de 16,9 milliards de dollars en 2020 et le Mexique fait partie des cinq plus importantes destinations de la province en matière de produits agroalimentaires.

Avec 95 millions d’habitants au Vietnam, dont la moitié a moins de 30 ans, la classe moyenne grandissante du pays représente un fort marché potentiel pour le blé et l’huile de canola en provenance des Prairies.

Les exportations de la Saskatchewan vers les Émirats arabes unis représentaient près de 627 millions de dollars en 2020, le plus grand marché de la zone MENA (Middle East and North Africa) pour la province.

En ouvrant un centre à Dubaï, la Saskatchewan pourra raffermir ses rapports avec l’Arabie saoudite et le Pakistan.

Finalement, en étant établi à Londres, le bureau de la Saskatchewan sera au centre de la capitale économique de l’Europe, tout en se rapprochant du vieux continent.

En 2018, le marché chinois représentait des exportations de 4,4 milliards de dollars pour le Canada. Photo : Radio-Canada

La Saskatchewan, préalablement dotée de bureaux au Japon, en Inde, à Singapour et en Chine, souhaite également accroître sa présence dans les marchés où elle exporte déjà plus d’un milliard de dollars en marchandises par année.

La province a exporté plus de 30 milliards de dollars en marchandises en 2020, ce qui représente une augmentation de 2,5 % par rapport à 2019.