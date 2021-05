Enseignants et personnel en grève dans les cégeps de l’Est-du-Québec

En ce qui concerne les cégeps de Rivière-du-Loup, de Rimouski et de Matane, ainsi que le campus de Gaspé et celui des Îles-de-la-Madeleine du Cégep de la Gaspésie et des Îles, les enseignants entament une grève d’une journée jeudi matin. Ceux-ci sont membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep, affiliés à la CSQCentrale des syndicats du Québec .

Le personnel professionnel de tous ces cégeps, en plus de celui de Baie-Comeau, entame également une grève d’une demi-journée jeudi matin.

Les enseignants des cégeps de Sept-Îles et de La Pocatière, incluant le campus de Témiscouata-sur-le-Lac, sont en grève depuis mardi midi et le demeureront jusqu’à jeudi midi. C’est également le cas de leurs collègues du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ces enseignants sont membres de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux .

Une question de conditions de travail

À travers la province, les enseignants des cégeps déplorent que les négociations avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement de leur convention collective soient au point mort, 18 mois après le début des discussions.

Les syndicats soulignent que leurs principales revendications ne concernent pas le salaire des membres, mais plutôt leurs conditions de travail. La demande principale est d'avoir plus d'enseignants pour faire le travail , explique la coordonnatrice du Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Rimouski, Marie-Josée Boudreau.

Les enseignants dénoncent les négociations qui stagnent avec Québec. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Il y a eu un alourdissement de la tâche dans les dernières années, pour plusieurs raisons : augmentation du nombre de stages, diminution du nombre des ressources allouées aux stages, l'introduction d'un plus grand nombre d'étudiants à besoins particuliers dans les campus, et plusieurs choses qui font en sorte que la tâche est lourde, poursuit-elle. Donc notre demande, c'est d'avoir plus de profs.

Le président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup, Youri Blanchet, affirme également que l'essentiel des revendications concerne les conditions de travail.

On sort pour les conditions de travail, c’est ça qui nous importe. Une citation de :Youri Blanchet, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup

À titre d'exemple, il dénonce la précarité des enseignants dans les cégeps avec des contrats de 15 semaines correspondant à une session.

Ce sont des contrats qui sont renouvelés chaque session et les enseignants ne savent jamais ce qu’ils vont avoir la session suivante , explique-t-il. En 15 semaines, ils n’ont pas des salaires complets non plus. Ils ont peut-être 20 % ou 40 % [de tâches d’enseignement].

Même son de cloche du côté du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Matane où son 2e vice-président, Yannick Malouin, dénonce le piétinement des négociations avec Québec depuis 18 mois.

Étudiant en éducation spécialisée au Cégep de Rimouski, Xavier Gravel se dit solidaire avec les enseignants en grève aujourd'hui.

Le fait qu’un prof ait plusieurs classes de 32 étudiants, qu’il y ait une surcharge de travail, qu’il doivent composer avec plusieurs étudiants avec des difficultés et des besoins particuliers, c’est sûr que ça va avoir un impact sur notre qualité d’apprentissage , explique-t-il.

Les enseignants des cégeps de la province ont reçu l'appui de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui juge qu'ultimement, malgré les perturbations entraînées par la tenue d'une grève en pleine fin de session, une amélioration des conditions de travail des enseignants assurera de meilleures conditions d'apprentissage pour les étudiants.