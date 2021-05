Daniel Coutu en plein tournage de Famille magique à Gatineau

Tournée à Gatineau et réalisée par Productions Prestigo, la comédie réunit de jeunes artistes de la relève et les comédiens chevronnés Marie-Chantal Perron, Stéphane Crête et Luc Senay, entre autres. La série jeunesse est attendue en primeur pour la prochaine saison d’ICI TOU.TV.

Dans Famille magique, le magicien Daniel Coutu, son épouse, accidentellement transformée en lampe, et leurs deux adolescents, Houdini-Maude (Jeanne Bellefeuille) et Merlin (Sébastien Cimpaye), retournent vivre temporairement chez les grands-parents Coutu (Marie-Chantal Perron et Luc Senay) et l'aïeule du clan, Mémé Gripette (Carmen Sylvestre).

Non seulement les quatre générations devront-elles apprendre à cohabiter sous un même toit, mais elles devront en plus composer avec les pouvoirs surnaturels et un peu absurdes de chacun. Le voisinage des Coutu, incluant un magicien déchu (Stéphane Crête), s'avère tout aussi excentrique. Tous les ingrédients sont rassemblés pour une série de péripéties abracadabrantes.

Daniel Coutu en entrevue sur le plateau de l’émission «Famille magique», qu'il a imaginée et qu'il produit, en plus d'y tenir son propre rôle. Photo : Radio-Canada / Olivier Hyland

Cette famille-là sort de l’ordinaire : elle est complètement débile, complètement magique, puis on s’amuse avec ces codes-là. Une citation de :Daniel Coutu, cocréateur, comédien et producteur

Famille magique est actuellement en tournage à Gatineau dans un studio-maison créé par Productions Prestigo (Par ici la magie, Bestioles et cie), la boîte outaouaise dirigée par Daniel Coutu. Tout droit sortie de l’imaginaire du magicien, la comédie de situation s’est concrétisée grâce à la plume d’Isabelle Pruneau-Brunet, l’autrice-coordonnatrice derrière les 26 épisodes de 30 minutes attendus en primeur sur la plateforme ICI TOU.TV d’ici à la fin de l’année.

Conceptualiser son émission de rêve… jusque dans le studio

Stéphane Crête incarne le magicien déchu Malire Binette, dans «Famille magique». Photo : Radio-Canada / Olivier Hyland

Amateur de comédies de situation (sitcom), Daniel Coutu s’est notamment inspiré d’émissions comme Dans une galaxie près de chez vous, Une grenade avec ça et Radio enfer, qu’il écoutait adolescent.

S’il a toujours voulu créer sa propre version, le magicien a toutefois précisé son idée, il y a environ quatre ans, en constatant que sa fille s’esclaffait devant de vieux épisodes de Full House, une série diffusée à la fin des années 1980 et aujourd’hui disponible sur Netflix. Ce qui plaisait tant à sa fille? Le quotidien de la famille réunissant trois fillettes, leur père célibataire et leur entourage, a compris Daniel Coutu.

C’est tellement universel, tellement simple. [...] Si on regarde les séries qui marchent longtemps, c’est toujours ça : une famille qui s’aime, attachante. Ça fait que j’avais le goût de [créer] cette version-là, magique, version 2021 , explique-t-il.

Le créateur a poussé le concept plus loin en incorporant un brin de folie dans le quotidien de sa famille inventée . La maison magique dans laquelle le clan Coutu habite s’avère d'ailleurs un personnage à part entière.

La magie, ça ouvre vraiment la porte à beaucoup d’originalité dans la série, parce qu’on n’est tenu à aucune logique. L’humour absurde aussi n’est tenu à aucune logique... Bref, on s’éclate beaucoup, tout en essayant de garder une certaine cohérence (rires), mais il n’y en n’a pas beaucoup. Une citation de :Daniel Coutu, cocréateur, comédien et producteur

Le plateau de la série «Famille magique» comprend deux maisons créées à l'intérieur d’un entrepôt à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Olivier Hyland

À titre de producteur, ce dernier voulait tourner Famille magique dans sa région, ajoutant une couche de défis au projet, puisque des infrastructures de tournage, des studios à Gatineau, il n’y en a pas , indique-t-il.

Son entreprise, Productions Prestigo, a donc loué un entrepôt, puis consulté des professionnels avant d’installer éclairages et décors afin de construire le studio idéal. Souhaitant contribuer à développer l’expertise locale, l’équipe a également ciblé accessoiristes, directrice artistique, constructeur et autres artisans de la région d’Ottawa-Gatineau.

Selon le producteur, le tournage de Famille magique, qui a débuté en mars et se terminera en juillet, génèrera des retombées économiques d’environ 1 million de dollars pour la région.

Honnêtement, je pense que c’est mission accomplie. Ça fonctionne très bien! , se réjouit-il, espérant reprendre cette formule pour tourner d’autres projets futurs en Outaouais.

Avec la collaboration de Marilou Lamontage et Kevin Sweet