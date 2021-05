« La région tend plus vers le rouge que vers le jaune », affirme Dre Godi

Cependant, elle observe une hausse exponentielle en Mauricie même si le nombre de nouveaux cas demeure faible. Il faut comparer avec la semaine précédente et celle d’avant. Ce que moi j’observe, c’est la tendance à la hausse , explique-t-elle.

Le dernier sondage qu’a effectué l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec nous classe parmi l’une des pires régions en termes de respect des mesures sanitaires , souligne la directrice. Selon les dernières données publiées, la Mauricie-Centre-du-Québec est passée de 45 % à 36 % de sa population qui applique toujours les mesures de distanciation, le lavage des mains et d'éviter les rassemblements.

Les données des derniers sondages montrent une baisse du respect des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Dre Marie-Josée Godi rappelle qu’il y a quelques semaines, une tendance semblable a pu être renversée. J’ai foi qu’ensemble, on peut encore faire la différence , encourage la docteure. Elle martèle qu’il ne reste que quelques semaines avant d’atteindre l’objectif de vacciner toute la population adulte.

Le Centre-du-Québec a d’ailleurs reçu plus de doses de vaccins ces derniers jours et de nouvelles plages horaires ont été ouvertes afin d’y accélérer la cadence. Selon le sondage de l’INSPQ, 73 % de la population a l’intention d’aller se faire vacciner. Vendredi, la vaccination sera offerte au dernier groupe d’âge, soit les 18 à 24 ans.

Un sondage qui étonne

Des citoyens questionnés à Trois-Rivières étaient surpris des résultats du sondage de l'INSPQ. Je m'attendais à ce qu'on soit plus respectueux par rapport aux autres régions , affirme Jessica Minoarisoa. D'autres mentionnent que ça ne reflète pas ce qu'ils observent dans leur quotidien. Dans l'environnement où je suis, le monde respecte en général les mesures , estime Michel Provencher.

Si certains craignent un retour en zone rouge, d'autres sont plus optimistes. D'ici un mois, ça va tout être réglé , lance en souriant Guy Côté.