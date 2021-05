Ottawa ajoute les produits de plastique à une liste de substances toxiques

Les articles manufacturés de plastique sont donc maintenant considérés officiellement comme pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.

Cet ajout n’a aucune conséquence réglementaire immédiate sur les entreprises qui produisent ces articles.

Elle donne toutefois au gouvernement le pouvoir d'élaborer des mesures de gestion des risques écologiques potentiels concernant ces objets, ce qui pourrait à long terme entraîner des coûts supplémentaires pour leurs fabricants.

Selon une étude commandée par le ministère de l'Environnement du Canada et publiée en 2019, la quantité totale de déchets de plastique générés au Canada en 2016 était de 3268 kilotonnes.

Et c’est dans un site d’enfouissement que la majorité de ces tonnes de déchets s’est retrouvée, soit 86 % de ceux-ci, alors qu’un maigre 9 % était recyclé.

La majorité des articles manufacturés en plastique se retrouvent dans les secteurs de l’emballage et de la construction, a souligné l’étude, dans une part respective de 33 % et 26 % du marché.

Une étape importante, dit Greenpeace

Le pays fait donc un pas de plus pour tenter d’endiguer la pollution plastique. Le groupe environnemental Greenpeace s’est d’ailleurs réjoui de cette décision.

Cet ajout est une étape importante qui ouvre non seulement la voie à l'interdiction des plastiques à usage unique, mais envoie également un message fort à l'industrie du plastique : le plastique nuit à l'environnement et le gouvernement ne pliera pas devant les pressions de l'industrie , a commenté l’organisation dans un communiqué.

Greenpeace a néanmoins précisé qu’elle attendait au plus vite l'interdiction des plastiques à usage unique promise à la fin de l’année 2020.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a en effet annoncé en octobre 2020 que six produits de plastique à usage unique seront bannis en 2021 : les sacs d’épicerie, les pailles, les ustensiles, les bâtonnets à mélanger, les porte-canettes et les récipients alimentaires difficiles à recycler.

Greenpeace espère également que d’autres produits seront ajoutés à cette liste de six, tels que les gobelets/tasses et les couvercles, les bouteilles et les bouchons, le styromousse, les emballages alimentaires et les filtres de cigarettes en plastique .